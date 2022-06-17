CHP'den asgari ücret önerisi: Yüzde 40 zam yapılmalı

CHP kanadından asgari ücret ara zammına ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretin en az 5 bin 225 TL olması gerektiğini söylemişti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise yaptığı son açıklamalarla asgari ücretin daha fazla olması gerektiğini söyledi.

5 bin 225 liradan 6 bin liraya

Ara zammın enflasyonun altında olmaması gerektiğini belirten Öztrak, net 4.253 lira olan asgari ücretin, yüzde 40 artarak yaklaşık 6 bin liraya kadar yükselmesi gerektiğini söyledi.

“Kimseyi bekletmeden tüm bu maaş ayarlamalarını yapmaları lazım”

Sözcü Öztrak, konuya ilişkin açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda asgari ücret açlık sınırının altına düşmüş vaziyette. Hem de baya ciddi düzeyde düşmüş vaziyette. Hükümet övünüp duruyor. 500 milyardan fazla kasasında para var Hazine'nin. Dolayısı ile bir an önce hiç kimseyi bekletmeden tüm bu maaş ayarlamalarını yapmaları lazım.

“Yüzde 40’ın altında olmaması lazım”

Asgari ücretin tespitinden beri enflasyon ne kadar? Açıp baktığınız zaman yüzde 35- 40. Bunun altında olmaması lazım."

Ensonhaber