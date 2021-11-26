Cezaevleride açık görüşler uzun zamandan beri gerçekleşmiyordu. Peki cezaevlerinde açık görüş başladı mı? Açık görüşler ne zaman başlayacak? Açık görüş ne kadar sürecek?

Cezaevlerinde açık görüşler ne zaman başlıyor 2021? Açık görüşler başladı mı?

Cezaevlerinde açık görüşler uzun bir süredir gerçekleştirilemiyordu. Bilim Kurulu'ndan çıkan kararlar doğrultusunda açık görüşler yeniden başlıyor

Adalet Bakanlığına iletilmek üzere cezaevlerinde salgın sebebiyle uygulanacak yeni kurallar tanımlandı.

CEZAEVLERİNDE AÇIK GÖRÜŞLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Sağlık Bakanlğı Bilim Kurulunun tavsiye kararıyla açık görüşler uzun bir aranın ardından 1 Aralık Çarşamba günü başlayacak.

Açıklamayı yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Sağlık Bakanlğı Bilim Kurulunun tavsiye kararıyla açık görüşler uzun bir aranın ardından 1 Aralık Çarşamba günü başlayacak” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü Bilim Kurulu toplantısının ardından “Adalet Bakanlığımıza iletilmek üzere cezaevlerinde salgın sebebiyle uygulanacak yeni kurallar tanımlanmıştır” açıklamasını yapmıştı.

Mart 2020'de, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de cezaevlerindeki açık görüş uygulamasına son verilmişti.

kaynak:türkgün



