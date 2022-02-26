Çavuşoğlu ile Lavrov Ukrayna'yı görüştü! Rusya'ya çağrı: Operasyonları durdurun
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan Çavuşoğlu, askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydası olmadığını vurguladı, askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; görüşmede Ukrayna’daki son durum ele alındı.
Bakan Çavuşoğlu, askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydası olmadığını vurgularken, askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.
Çavuşoğlu ayrıca arzu edilmesi halinde, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında gerçekleştirilebilecek müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını yineledi.DHA
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|26
|58
|2. 1461 Trabzon FK
|26
|55
|3. Bodrumspor
|26
|50
|4. Sivas Belediyespor
|26
|48
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|26
|48
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|26
|46
|7. Somaspor
|26
|45
|8. Afjet Afyonspor
|26
|44
|9. Çorum FK
|26
|43
|10. İnegölspor
|26
|37
|11. Ankaraspor
|26
|36
|12. Etimesgut Belediyespor
|26
|33
|13. Serik Belediyespor
|26
|30
|14. Diyarbekirspor
|26
|28
|15. Adıyaman FK
|26
|28
|16. Sarıyer
|26
|27
|17. Turgutluspor
|26
|25
|18. Ergene Velimeşespor
|26
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|26
|13
|20. Niğde Anadolu FK
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|27
|66
|2. Konyaspor
|26
|49
|3. Başakşehir
|26
|46
|4. Adana Demirspor
|27
|45
|5. Fenerbahçe
|26
|43
|6. Beşiktaş
|26
|41
|7. Alanyaspor
|26
|40
|8. Hatayspor
|26
|39
|9. Kayserispor
|27
|38
|10. Gaziantep FK
|26
|36
|11. Karagümrük
|26
|36
|12. Sivasspor
|26
|34
|13. Galatasaray
|26
|32
|14. Antalyaspor
|27
|32
|15. Kasımpaşa
|26
|29
|16. Göztepe
|26
|27
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|26
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
|2. Ümraniye
|25
|49
|3. Erzurumspor
|25
|44
|4. Bandırmaspor
|25
|43
|5. İstanbulspor
|24
|42
|6. Eyüpspor
|25
|42
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Manisa Futbol Kulübü
|26
|36
|9. Adanaspor
|25
|34
|10. Boluspor
|24
|34
|11. Keçiörengücü
|25
|34
|12. Tuzlaspor
|24
|31
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Menemen Belediyespor
|25
|29
|15. Kocaelispor
|24
|28
|16. Denizlispor
|26
|27
|17. Bursaspor
|24
|24
|18. Altınordu
|25
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. Arsenal
|24
|45
|6. West Ham United
|26
|42
|7. Tottenham
|25
|42
|8. Wolverhampton Wanderers
|25
|40
|9. Southampton
|26
|35
|10. Brighton
|25
|33
|11. Crystal Palace
|26
|29
|12. Leicester City
|23
|27
|13. Aston Villa
|24
|27
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|26
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Burnley
|23
|20
|19. Watford
|25
|18
|20. Norwich City
|26
|17