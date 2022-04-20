Çatak Belediyesi hurda araçlarını MKE’ye devretti

Çatak Belediyesi, garaj bahçesinde uzun süredir bekletilen ve kullanım ömrünü tamamlamış 3 kamyon, 1 otobüs, 1 kamyon ve 1 adet greyderden oluşan hurda araçları, imzalanan protokolün ardından gelen tırlara yüklenerek Makine ve Kimya Enstitüsü Geri Dönüşüm İşletme Müdürlüğüne gönderdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, “Belediyemiz bünyesinde atıl durumda bulunan hurda araçları kamu zararının önüne geçmek ve belediyemizi de maddi külfetten kurtarmak için yaptığımız görüşmelerin ardından MKE’ye devrettik. Çok şükür bugün belediyemizin üzerinden büyük bir yük kalkmış oldu.

Araçlarımızın çoğu kullanılamayacak durumdaydı. Bazı araçları tamir edip kullanmayı düşündük, ama tamir bedelleri, aracın bedelini ikiye katlıyordu. MKE’ye devrettiğimiz araçlardan elde edilecek meblağı yeni araç alımında kullanmayı planlıyoruz” dedi.