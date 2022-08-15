Çarşı merkezinde lağım suları esnafı bezdirdi

Söz konusu lağım sularından dolayı isyan eden esnaflar, bu konuda muhatap bulamadıkların belirterek, duruma tepki gösterdi. Tekin Oteli karşısında bulunan Cahit Akyüz Sokağı, günlerdir lağım sularıyla boğuşuyor. Yaklaşık 10 gün önce kanalizasyon giderlerinin tıkanması ile biriken ve sokağa taşan lağım suları, esnafı zor durumda bırakırken, yetkililerin duruma kayıtsız kalması ise esnafı adeta bezdirdi.

"10 GÜNDÜR LAĞIM KOKUSU ÇEVREYİ SARDI"

Lağım sularından dolayı sokak esnafının iş yapamadığını, etrafa yayılan pis kokudan dolayı kimsenin sokağı kullanmadığını belirten esnaflar, "Kanalizasyon giderlerinin tıkanmasından dolayı lağım suları sokağa taştı. Bu durum yaklaşık 10 gündür böyle. Bu konuda maalesef muhatap bulamadık. Defalarca yetkililere bildirmemize rağmen ilgilenen olmadı. Sesimizi sosyal medyadan da duyurmaya çalıştık çare olmadı. Günlerdir bu pis suyla boğuşuyoruz. Havalar zaten sıcak, hal böyle olunca etrafı çok kötü bir koku sarıyor. Bu durumdan sokak esnafının yanı sıra diğer esnaflarda olumsuz etkileniyor. Niçin müdahale edilmiyor buna da bir anlam veremedik" şeklinde konuştular

"SAĞLIĞIMIZ TEHLİKEDE"

Sokağı saran lağım sularından dolayı birçok eşyanın sular içinde kaldığını belirten vatandaşlar, "Ticaret yapmayı bırakın sağlığımızdan olacağız. Eşyalarımızı görüyorsunuz hepsi pis su içinde adeta yüzüyor. Sokağın durumu içler acısı. Çarşı merkezinde böyle bir görüntü gerçekten Van'a yakışmıyor. Turizmin etkin olduğu bu mevsimde böyle bir durumu izahatı olamaz. Kaldı ki yetkili mercilere durumu aktarmamıza rağmen müdahale edilmiyor. Yani bir araç gönderip kanalizasyon giderleri temizlense sorun ortadan kalkacak. Öylesine olağanüstü bir müdahale de gerektirmiyor" ifadelerini kullandılar.

Van Bölge Gazetesi