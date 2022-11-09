Çalışma Bakanlığı'ndan asgari ücret anketi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak anket çalışmasına başladı.

GENEL 09.11.2022, 11:53
Çalışma Bakanlığı'ndan asgari ücret anketi

Milyonların dört gözle beklediği asgari ücret, aralık ayında belirlenecek…

1 ay gibi kısa bir süre kalınca da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, harekete geçti.

Araştırma başlıyor
Bakanlık, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlatıyor.

Beklenti tespit edilecek
2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak bu araştırmada, asgari ücret beklentileri tespit edilerek değerlendirilecek.

Sonuçlar toplantıda paylaşılacak
İHA'nın haberine göre 2023 yılı asgari ücret belirleme çalışmaları çerçevesinde derlenen anket sonuçlarının, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

2022 yılında da yapılmıştı
Bakanlık, 2022 yılında da asgari ücreti belirleme çalışmaları sürecinde Türkiye genelinde akademik bir kadronun gerçekleştirdiği asgari ücret araştırması yapmıştı.

Ensonhaber

Yorumlar (2)
ehle ezabeee..... 2 saat önce
bırazcıkkk sosyal hayatıda olsun dersenız mınımum 20 bın tl olsun yok kole gıbı calışmaya mesailer yapmaya devam etsın dersenız 10 bın tl yapılsın
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Şükrü 3 saat önce
Asgari ücrete zam gelmesin gıda fiyatlarıda yükselmesin.
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