Büyükşehir'in asfalt çalışmaları devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Gürpınar ilçesindeki 13 kilometrelik Mollahüseyin ve Tutmaç mahalle yollarını asfaltlarken, 20 kilometrelik Yaramış-Karakoç-Öveçli grup mahalle yolunda ise çalışmalarını sürdürüyor.

GENEL 11.11.2022, 15:01
Büyükşehir'in asfalt çalışmaları devam ediyor

Yüzölçümü bakımından Türkiye’nin en büyük ilçesi olan Gürpınar’da sorumluluğundaki yol ağını yenileyen Van Büyükşehir Belediyesi, daha güvenli yollar için var gücüyle çalışıyor. Sezon başından bu yana 13 ilçede yoğun bir çalışma yürüten Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalar bünyesinde Yaramış- Karakoç - Öveçli grup mahalle yolu da sıcak asfalta kavuşturuluyor. Yaklaşık olarak 7 kilometrelik kısmı tamamlanan yolda toprak işleri, sanat yapıları, PMT ve Bitümlü Sıcak Asfalt (BSK) serimi yapılıyor.

Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirten Öveçli Mahalle Muhtarı Nihat Dural, “Daha önce yollarımız çok kötüydü, Van Büyükşehir Belediyesine başvuruda bulunduk. Kısa sürede başvurumuz karşılık buldu. Şu anda yollarımız asfaltlanıyor. Yollarımız yıllar sonra sıcak asfalta kavuştu. Yapılan çalışmalardan çok memnunuz.

Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Burada çok güzel bir çalışma var. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

İlçede toplam 33 kilometre sıcak asfalt çalışması yapılırken, Ulaşım Dairesi Başkanlığınca tamamlanan yollarda yol çizgi çalışması da yapılacağı belirtildi.İHA,

Yorumlar (2)
TEBRİKLER, TEŞEKKÜRLER... 2 saat önce
Sayın valimiz duyarlı, aktif, çalışkan bir devlet adamı... 365 güne hizmetler ve çalışmalar sığdırmak isteyen bir hizmet ve gayret adamı. Bütün yöneticiler, bütün kurumlar, bütün birimler, bütün personeller sayın valimizin ilgi ve gayretine eş değer bir pozisyon içinde olmaya gayret etmelidir. O vakit Van gerçekten ciddi hizmetler görür. Yol konusuna gelince VBB, Karayolları ve 13 belediyemizden istirhamımız Nisan ortasından başlayarak kasım sonuna kadar yılın sekiz ayı boyunca her ay, her hafta ve her gün şehirlerarası yollarda, merkez yollarında, ana arterlerde, semt ve mahalle yollarında, bütün cadde ve sokaklarda da, kırsal mahallelerde yani yakın uzak bütün köy ve mezra yollarında asfalt serimi, drenaj, kanal ve oluk çalışmaları, parke taşı döşeme çalışmaları yoğun, yaygın ve kapsamlı şekilde yapılmalıdır. Çalışma mevsimleri her zaman dopdolu geçirilmelidir.
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Yollar çok kötü 2 saat önce
ŞEHİR İÇİ MAHALLE YOLLARININ HEPSİNİ GÖZDEN GEÇİRMENİZİ İSTİYORUZ.
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