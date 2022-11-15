Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı

Kredi ve burs almak isteyen öğrencilerin merakla beklediği haber geldi.

Konuya ilişkin haberi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Kasapoğlu paylaşımında, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularının başladığını belirtti.

Son gün 17 Kasım

Öğrencilerin burs başvuruları, 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59’a kadar sürecek.

Öte yandan başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.

Bilgileri doğru ve eksiksiz girmek önemli

İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ve bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ile yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları, burs/kredi başvurusunda bulunabilecek.

Başvurular, Yükseköğretim Bilgi Sistemi’ne (YÖKSİS) kayıtlı öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin, öğrenim bilgilerini doğru ve eksiksiz girmesi önem taşıyor.

Bu kapsamda yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

Özel durum beyanları incelenecek

Başvuruda özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesi gerekmiyor. Başvuru ekranında özel durum (şehit/gazi çocukları, anne ve babası vefat edenler, yüzde 40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular vs.) beyan eden öğrencilerin bilgileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşu nezdinde elektronik ortamda kontrol edilecek.

"Burs ve kredilerden faydalanan kişi sayısını 9 kat artırdık"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sosyal bir hukuk devleti olma misyonumuzu burs ve kredilerde de gösteriyoruz. Finansal altyapı, faydalanan öğrenci sayısı ve sürdürülebilirlik bakımından dünyada eşi benzeri olmayan burs ve öğrenim kredisi imkanını da bu ülkenin gençlerinin hizmetine sunuyoruz. 2004'ten bu yana 5,9 milyon gencimize 24 milyar 327 milyon lira burs, 2002'den bu yana 16,5 milyon gencimize 62 milyar 260 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirdik. 21 senede burs ve kredilerden faydalanan kişi sayısını 9 kat, ödenen tutarı ise 19 kat artırdık. 2002'de 45 lira olan burs rakamı, bugün lisansta 850, yüksek lisansta 1700 ve doktorada 2 bin 550 lira seviyesindedir. Sadece 2022'de, 506 bin 61 üniversite öğrencimize burs, 913 bin 887 üniversite öğrencimize ise öğrenim desteği kredisi sağladık."

"Gençlerimiz sadece ana parayı geri ödeyerek borçlarını kapatabilecek"

Bakan Kasapoğlu, öğrenim kredilerinde devrim niteliğinde bir adım atarak kredi geri ödemelerinde hesaplanan enflasyon tutarını ortadan kaldırdıklarını da hatırlatarak, "Bundan böyle gençlerimiz, üniversite eğitimleri boyunca kullandıkları kredi tutarı kadar meblağı, sadece ana parayı geri ödeyerek borçlarını kapatabilecek. Herhangi bir enflasyon farkı, ÜFE, TÜFE farkı gibi bir ödeme yapmayacaklar. 21 senede yapılan sessiz devrimlerle gençleri Türkiye Yüzyılı'nın ana aktörü yapacak yolun patikalarını meydana getirdik. Bu süreci ilmek ilmek işledik." ifadelerini kullandı.

Ensonhaber