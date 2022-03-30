Bu Ramazan'da zengin iftar sofrası hayal oldu!

Kamuoyunda yapılan bir araştırmaya göre Ramazan'da oruç tutmayı düşünen her 10 kişiden 6'sı artık zengin Ramazan sofrası kuramayacağını düşünüyor. Ramazan için alışveriş yapmayı planlayan büyük çoğunluğunun ilk tercihi ise indirim marketler olacak. Her 10 kişiden 3’ü ise bu iki konunun da iftara misafir çağıramamaya etkisi olmadığını düşünüyor.

Temel gıda ürünlerine gelen yüksek zamlar bu Ramazan'da vatandaşların alışveriş ve sofra kurma eğilimlerini değiştirdi. Yapılan piyasa araştırmasına göre, bu sene Ramazan alışverişi yapmak isteyen vatandaşların ilk tercihinin indirim marketler olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya katılan yüzde 64'lük kesim alışverişinde ilk gideceği yerin indirim marketler olacağını söyledi.

Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuç ise; vatandaşın bu sene artık zengin Ramazan sofrası kuramayacağını düşünüyor olması. Zira geçen yıl alışveriş sepetinde un-tuz-şeker, kahvaltılık peynir, zeytin, sucuk, yumurta, makarna, tavuk, pirinç ve çay en çok tercih edilen ürünlerken bu sene ise vatandaşın alışveriş sepetine sadece un, tuz, şeker, makarna ve kahvaltılık ürünleri girebildi. Araştırmada her 10 kişiden 3'ü ise ekonomik koşulların Ramazan alışverişinde tasarruf yapmanın ya da eve misafir çağırmada etkisi olmadığını düşünüyor.

EVİNE MİSAFİR ÇAĞIRMAYI DÜŞÜNENLER AZALDI

IPSOS tarafından gerçekleştirilen "Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması 101. Dönem" verileriyle bu hafta toplumun; Ramazan ayına olan ilgisi, beklentisi, oruç tutma eğilimi, Ramazan ayı öncesine yönelik hazırlıkları, alış verişlerinde tercih ettikleri yerler, iftar toplantılarına koronavirüs kaygılarının etkisi, evlerinde veya dışarıda iftar yapmaya yönelik düşünceleri, eve misafir davet etme gibi konularda bireylerin ifade, tutum ve davranışları incelendi.

10 KİŞİDEN 3'Ü EKONOMİK KOŞULLARIN ETKİSİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Bu sene ramazanda tüm ay boyunca oruç tutacağını söyleyen bireylerin oranı %72. Bazı günler oruç tutacağını söyleyenlerle birlikte bu oran %82’ye yükseliyor. 2021 yılında her gün ya da bazı günler oruç tutacağını belirtenlerin oranı 9 puan daha düşüktü. Araştırmada oruç tutacağını söyleyen bireylerin yüzde 48’i korona salgınından dolayı bu sene iftara misafir çağıramayacağını belirtirken, ekonomik koşulların da misafir çağırmama konusunda çok yakın bir oranda etkili olduğu görüldü. Her 10 kişiden 3’ü ise bu iki konun da iftara misafir çağıramama konusunda etkisi olmadığını düşünüyor.

ZENGİN RAMAZAN SOFRASI KURMAK HAYAL OLDU

Ekonomik sebeplerden dolayı alışveriş harcamalarında kısıtlamaya giden vatandaşlar bu sene eski yıllara göre zengin Ramazan sofraları kuramayacağını söyledi. Araştırmada, her 10 kişiden 6’sının bu sene zengin iftar sofraları kuramayacağını öngörüyor. İnsanlar ayrıca iftar ve sahura özel yapılacak alışverişlerden dolayı da hane giderlerinin artacağı endişesini taşıyor.

IPSOS Türkiye CEO’su Sidar Gedik verilerle ilgili "Vatandaşların üçte ikiye yakını Ramazan alışverişleri için indirim marketlerini tercih ettiklerini belirtiyor. Ekonomik zorlukların Ramazan hazırlıklarına yansımış olduğunu söylemek yanlış olmaz. Erken alışverişçilerin tercihlerini geçen yıl ile karşılaştırdığımızda bu sene daha az çeşit alındığını gördük. Tercihlerin dağılımları kendi içinde geçen yıl ile benzer, en çok satın alınan kategoriler un-tuz-şeker, kahvaltılık, makarna ve tavuk. Pirinç ve çay geçen yıl çok daha fazla alınan ürünler iken bu yıl henüz o kadar tercih edilmiş değiller." dğerlendirmesinde bulundu.

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