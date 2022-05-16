Bu Pazar seçim olsa kim kazanır? İşte Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Bu pazar genel seçim olsa anketinde Cumhur İttifakı, yüzde 46,3 oy oranını yakalayarak zirvede yer aldı.
Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine geri sayım başladı...
Siyasi partiler 2023 yılındaki seçimler için çalışmalarına başlarken anket şirketleri de seçmenin nabzını tutmayı sürdürüyor.
Son olarak Optimar Araştırma da "Genel Seçim Araştırması'nı" gerçekleştirdi.
Bu ay gerçekleştirilen ankette katılımcılara, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" sorusu yönlendirildi.
Anket sonuçlarını ise Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir TV100 ekranlarında canlı yayında açıkladı.
Gelen cevaplar; yüzde 46,3 ile AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'ndan yana oldu
Ayrıntılı rakamlar
AK Parti: % 36,2
CHP: % 26,6
İYİ Parti: % 10,6
HDP: % 10,2
MHP: % 10,1
DEVA: % 1,1
Saadet Partisi: % 0,8
Türkiye Değişim Partisi: % 0,7
Gelecek Partisi: % 0,6
Memleket Partisi: % 0,6
Büyük Birlik Partisi: % 0,5
Zafer Partisi: Yüzde % 0,5
Diğer: % 0,9
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