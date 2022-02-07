BOTAŞ saat verip duyurdu! Doğal gaz kısıtlaması sona eriyor

Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada, sanayicilere bu süreçte gösterdikleri anlayış ve iş birliği için teşekkür edildi.

İran'ın teknik arıza gerekçesiyle 20 Ocak itibarıyla Türkiye'ye gaz girişini durdurması ve hava şartlarından dolayı konut tüketiminin rekor seviyeye ulaşması nedeniyle artan talebi karşılamak için sanayi ve doğal gaz santrallerinde kısıtlamaya gidilmişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayi tesislerine doğal gazda uygulanan kısıntının 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürüleceğini duyurmuştu.

BOTAŞ'tan bugün yapılan açıklamada, "Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntı 8 Şubat saat 08.00 itibarıyla sonlandırılacaktır. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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