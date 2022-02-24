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Botan Çayı'nda Türkiye şampiyonasına hazırlanıyorlar

Van'ın Çatak ilçesinde belediye bünyesinde 5 yıl önce kurulan ve bugüne kadar birçok derece alan Belediyespor Rafting Takımı, hava sıcaklığının düşüK olduğu şubat ayında da 45 kilometrelik Botan Çayı'nda hazırlık yapıyor.

GENEL 24.02.2022, 14:37 24.02.2022, 14:58
Botan Çayı'nda Türkiye şampiyonasına hazırlanıyorlar

Buz gibi suda küreklerini çeken rafting ekibi, mart ayında Bursa'da düzenlenecek Türkiye şampiyonası ve milli takım elemelerine katılacak. Çatak ilçesinde belediye bünyesinde 2017 yılında kurulan rafting takımı, bugüne kadar katıldığı şampiyonalarda birçok derece elde etti.

Bugüne kadar yapılan rafting şampiyonalarında 1 birincilik, 1 ikincilik ve 2 kez de Türkiye üçüncülüğü elde eden rafting takımı, hava sıcaklığının geceleri zaman zaman sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü şubat ayında da 45 kilometrelik Botan Çayı'nda hazırlık yapıyor.

Şampiyona için çalışmalarını aralıksız sürdüren rafting takımı, antrenman sonrası buz gibi sudan çıkınca, yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalıştı.

'KAR KIŞ DEMEDEN ÇALIŞMALARIMIZI YAPIYORUZ'

Takım Antrenörü Süleyman Bayat, hedeflerinin önümüzdeki Mart ayında Bursa Orhaneli'nde düzenlenecek olan yarışmalarda Türkiye şampiyonu olmak ve milli takım seçmelerine katılmak olduğunu belirtti. Kar kış demeden soğuk havaya rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Bayat, şunları söyledi:

"Şubat ayında da kar kış demeden çalışmalarımızı yapıyoruz. Önümüzdeki 16-20 Mart tarihleri arasında Bursa-Orhaneli'nde düzenlenecek olan Rafting Şampiyonası ve Türkiye Rafting Milli Takım seçmelerine hazırlanıyoruz. Daha önce yapılan yarışmalarda Hakkari'de Türkiye birincisi, Şırnak'ta ikinci, Çatak'taki şampiyonada da üçüncü olmuştuk.

Biz, bu başarılarımızı sürdürmek istiyoruz. O yüzden kış mevsiminde de Botan Çayı'nda çalışmalarımıza ara vermiyoruz. İlçemizde şu anda bir rafting eğitim merkezi yapılıyor. Bununla ilgili ilçe kaymakamımız, belediye başkanımız ve il temsilcimiz çok büyük emekler veriyor.

Kendilerine teşekkür ediyoruz. Kışın bizim için zor oluyor. Ama bir hedefimiz var. O hedefimize ulaşmak için çalışıyoruz. Hedefimiz şampiyon olup, milli takım seçmelerine girmek ve ülkemizi uluslararası yarışmalarda temsil etmek." 

Bu yıl ağustos ayında ilçede rafting şampiyonası olacağını ifade eden Bayat, "2017 ve 2018'de ilçemizde yaptığımız şampiyonluklar çok ses getirdi. Dışarıdan gelen insanlarda  'Biz Çatak'a nasıl gideceğiz' kuşkusu vardı. Ancak şu an bizi arıyorlar. 'Çatak'ta ne zaman yarışma olacak ki, biz oradaki insanlarla bir araya gelelim. Misafirperverliğiniz çok iyi. Bu bizim için gurur verici bir şey" diye konuştu.

HEDEF, ŞAMPİYONLUK

Rafting takımında yer alan Ebubekir Salçuk ise, takım olarak bugüne kadar elde ettikleri başarılara bir yenisini daha ekmek istediklerini, o yüzden kışın soğuk günlerinde bile Botan Çayı'nda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. (DHA)

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