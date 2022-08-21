Boşanmada maddi ve manevi tazminat, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu m.147/1-2’de hüküm altına alınmıştır. Buna göre boşanmada maddi tazminat; görev – yetki sahibi mahkeme kararıyla sona eren evlilik birliği dolayısıyla mevcut ya da beklenen menfaatleri zarar gören kusursuz yahut karşı tarafa nispeten daha az kusuru olan taraf lehine hükmedilen tazminat türüdür.

Boşanmada manevi tazminat; eşlerin boşanmasına neden olan olaylar dolayısıyla kişilik hakları saldırıya maruz kalan tarafın, kusurlu olan taraftan ödenmesini talep edebileceği parayı ifade eder. Tarafların boşanma davasında maddi ve manevi tazminat talebini ileri sürebilmesi için; tazminat isteminde bulunan kişinin kusursuz olması veya karşı tarafa nispeten daha az kusurlu bulunması şarttır.

Boşanmada maddi ve manevi tazminat ile Türk Borçlar Kanunu’nda tanzim edilen genel ilkeler uyarınca ileri sürülen maddi ve manevi tazminat davası aynı usullere tabi olmadığı gibi farklı hukuk içeriğe sahiptir. Boşanma dolayısıyla açılacak maddi ve manevi tazminat davasında mahkeme kararının müspet yönde hasıl olması için deneyimli bir avukattan yardım alınması en doğru yaklaşım olacaktır.

Boşanmada dolayısıyla ileri sürülen maddi ve manevi tazminat davası; boşanmaya neden olan olaylarda kusuru bulunmayan ya da karşı tarafa kıyasla daha az kusurlu bulunan tarafça çekişmeli boşanma davasıyla birlikte boşanmanın feri talebi niteliğinde açılabilir. Bununla birlikte, boşanma davasının kesinleşmesini takip eden 1 yıl içinde de maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.

Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Evlilik birliğini sona erdirmek amacıyla boşanma davası nasıl açılır? sorusuna yanıt arayan kişiler; maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilmek için boşanmada maddi ve manevi tazminat davası nasıl açılır? sorusuna da yanıt aramaktadır. İşbu dava, boşanma davası için hazırlanan dava dilekçesiyle açılabileceği gibi, davalının cevap dilekçesiyle de açılabilir.

Maddi ve manevi tazminat davası boşanmanın fer’i niteliğindeki taleplerdendir. Boşanman fer’i niteliğini haiz olması dolayısıyla, boşanma davası için hazırlanan dava dilekçesi veya cevap dilekçesiyle maddi ve manevi tazminat talebinde bulunulabilir. Boşanma davası adına düzenlenen dava dilekçesi yahut davalının yanıt dilekçesiyle ileri sürülen maddi ve manevi tazminat talebi için ayrıca harç ya da gider avansı ödenmez.

Taraflar, halihazırda devam eden boşanma davasının yanında ayrı bir dava açmak suretiyle maddi ve manevi tazminat isteminde bulunabilir. Bu tür bir durumda, yani boşanma davası dilekçesi yahut cevap dilekçesiyle talep edilmeyen, harici bir dava açılarak ileri sürülen maddi ve manevi tazminat davası ile boşanma davasının birleştirilmesine veya boşanma davasının tazminat davası için bekletici mesele yapılmasına karar verilir.

Tazminat davasının bekletici mesele yapılması halinde boşanma davasının sona ermesi beklenir ve davanın sona ermesiyle tazminat davasına devam edilir. Boşanmaya sebep olan olaylar nedeniyle boşanma davası dilekçesinde ileri sürülmeyen veya cevap dilekçesinde talep edilmeyen maddi ve manevi tazminat talepleri zamanaşımına tabidir. Boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren bir yıl içinde maddi ve manevi tazminat talebiyle dava açılmalıdır.

Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat Davası Nerede Açılır ve Zamanaşımı Süresi Nedir?

Türk Medeni Kanunu’nun 178.maddesi, “Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.” İşbu hüküm gereğince bir yıllık zamanaşımı söz konusudur. Bir yıllık süre zarfında maddi ve manevi tazminat istemiyle açılacak davalar aile mahkemesinin görev alanı girmektedir.

Davalının ikametgahı mahkemesi ise, genel yetki kuralları uyarınca yetkili mahkemedir. Bu davalar nispi harca tabidir. Şayet mahkeme tespitiyle tarafların eşit kusurlu olması, her iki tarafın da maddi ve manevi tazminat talep etme hakkını düşürür. Eşit kusur halinde tarafların her ikisi de maddi ve manevi tazminat talebinde bulunamaz.

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