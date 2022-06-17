BM: Yerinden edilenlerin sayısı 100 milyonu aştı

Dünyada yerinden edilenlerin sayısı mayıs ayı itibarıyla 100 milyonu aştı. Türkiye, 3 milyon 800 bin sığınmacıyla dünyada sığınmacıların sayısının en yüksek olduğu ülke oldu.

GENEL 17.06.2022, 09:53
BM: Yerinden edilenlerin sayısı 100 milyonu aştı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından yayımlanan Küresel Eğilimler Raporu yayınlandı.

Raporda, "Evlerini terk etmek zorunda kalan insan sayısı son on yılda her yıl arttı ve kayıtlar başladığından beri en yüksek seviyede. Bazı ilerleme belirtilerine rağmen, zorla yerinden edilmenin hızı ve ölçeği, mülteciler için çözümleri geride bırakıyor." ifadesi kullanıldı.

Bir önceki yıla göre yüzde 8 arttı
2021'in sonunda, savaş, şiddet, zulüm ve insan hakları ihlalleri nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının bir yıl öncesine göre yüzde 8 artarak 89,3 milyona ulaştığına dikkat çekilen raporda, bunun 10 yıl öncesine göre iki kattan fazla artış anlamına geldiği vurgulandı.

Raporda, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en hızlı ve en büyük zorla yerinden edilme krizlerinden birine neden olduğunun altı çizildi, 2022'de Afrika'dan Afganistan'a kadar yerinden edilenlerin sayısının "dramatik dönüm noktası olan" 100 milyonun üzerine çıktığı belirtildi.

Grandi, AB'ye tepkili
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, rapora ilişkin BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşının körüklediği bir gıda güvenliği krizinin daha fazla insanı yoksul ülkelerdeki evlerini terk etmeye zorlayarak küresel yerinden edilme oranlarını daha da yükselteceği uyarısında bulundu.

Grandi, gıda krizi başta olmak üzere, savaş, insan hakları ihlalleri ve iklim değişikliği gibi başlıkların zorla yerinden edilmeleri daha da körükleyeceğine işaret ederek, "Ya uluslararası toplum bir araya gelerek bu insanlık trajedisine çözüm bulmak, çatışmaları çözmek ve kalıcı çözümler bulmak için harekete geçer ya da bu korkunç eğilim devam eder. Açıkça, bu sorun hızlı bir şekilde çözülmezse etkisi oldukça yıkıcı olacaktır." dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'daki mülteci krizi ile dünyadaki benzer krizlere yaklaşımının "eşitsiz" olduğunu vurgulayan Grandi, buna örnek olarak da AB ülkelerinin Akdeniz'de göçmen gruplarını kabul etmemede birbiriyle yarıştığını fakat Ukraynalı mültecileri ise cömertçe karşıladığını ifade etti.

Türkiye'de 3,8 milyon mülteci bulunuyor
AA'nın aktardığına göre Mayıs 2022'ye kadar dünya çapında 100 milyondan fazla insanın zulüm, çatışma, şiddet, insan hakları ihlalleri veya kamu düzenini ciddi şekilde bozan olaylar nedeniyle zorla yerinden edildiği paylaşılan raporda, ayrıca düşük ve orta gelirli ülkelerin 2021'in sonunda dünyadaki mültecilerin yüzde 83'üne ev sahipliği yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Türkiye'nin 3,8 milyon mülteci ile dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yaptığı belirtilen raporda, Pakistan'da 1,5 milyon, Uganda'da 1,5 milyon, Almanya'da 1,3 milyon mülteci, Kolombiya'da ise yurt dışına kaçan 1,8 milyon Venezuelalı olduğu kaydedildi.AA

Yorumlar (1)
Gerçekçi 6 saat önce
Yeter artık yeter yeter yeter Bu mülteciler nereye kadar Ya ortadoğut komple batıya özenti daha fazla çıplak dolaşmak için özgür olmak için fuhuş yapmak için özgürce uyuşturucu çekmek için daha fazla pislik yapmak için buralardalar bunları buradan çıkarın Müslümanlık diye bir şey yok onlar da iğrenç bir kavimdirler çıkarın oğlum Onları Buradan sadece ve sadece batıya özenti ve Avrupa'ya kaçma planları hayalleri orada daha çok pislik yapmak için buradadırlar bütün gençlerimiz perişan hepsi KPSS 85 90 Evde oturup zamanı gibi anne babanın eline bakıyor Yazık günah
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