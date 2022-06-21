BM Türkiye Temsilcisi'nden dikkat çeken açıklama: Bekar Suriyeliler geri dönüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz” açıklaması sonrası Suriyelilerin dönüşünde artış olduğu belirtildi. Söz konusu açıklama BM'den geldi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, her hafta yaklaşık 800 Suriyeli mültecinin ülkesine geri döndüğünü söyledi. Leclerc dönen Suriyelilerin ağırlıklı bekar kişiler olduğunu da ifade etti.

GENEL 21.06.2022, 12:00
BM Türkiye Temsilcisi'nden dikkat çeken açıklama: Bekar Suriyeliler geri dönüyor

BM verilerine göre dünyada en fazla göçmen Türkiye'de. Yine BM verilerine göre Türkiye'de 28 kişiden biri göçmen. Geçtiğimiz aylarda toplumdaki huzursuzluğun artması sonucu Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada “Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz” demişti.

Birleşmiş Milletler'in açıklamasına göre bu açıklama sonrası Suriyelilerin dömüşünde artış olduğu belirtiliyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, her hafta yaklaşık 800 Suriyeli mültecinin ülkesine geri döndüğünü söyledi.

13 BÖLGE İÇİN 1 MİLYON SURİYELİ PLANI
Türkiye, 3.7 milyon Suriyeli sayısı ile dünyanın en büyük mülteci nüfusunu ağırlarken, artan toplumsal tepkinin ardından hükümet geri gönderme planları üzerinde çalışmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de inşa edilecek briket evlerle birlikte 1 milyon Suriyelinin gönüllü olarak geri dönmesi için plan hazırladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de bulunan başta Azez, Cerablus, El Bab ve Tel Abyad kökenliler olmak üzere 13 bölgeye 1 milyon kişinin dönüşü için de benzer bir proje planladıklarını ifade etti.

İstanbul'da Reuters'a konuşan BMMYK Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc ise her hafta yaklaşık 800 Suriyelinin Türkiye'den ayrılarak ülkesine döndüğünü söyledi.

“GERİ DÖNEN MÜLTECİLERİN ÇOĞUNLUĞUNU BEKARLAR OLUŞTURUYOR”
Suriye'deki durumun birçok mültecinin dönüşü için uygun olmadığını söyleyen Leclerc, geri dönen mültecilerin çoğunluğunu bekarların oluşturduğunu kaydetti. Leclerc, Suriyelilerin Türkiye'deki ekonomik durumlarının kendi ülkelerine göre daha iyi olduğu için birçoğunun da burada kalacağına inandığını söyledi. "Suriye'deki çok iz ilerleme nedeniyle, insanlar doğal olarak kendi geleceklerini Suriye'den ziyade Türkiye'de görüyor" diyen Leclerc, Suriye'deki sosyo ekonomik durumun henüz düzelmediğini vurguladı.

145 BİN UKRAYNALI TÜRKİYE'DE
Suriyeliler dışında Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle yaşanan gelişmelere de değinen Leclerc, Türkiye, Ukrayna ve Rusya'nın tahıl koridoru için birlikte çalışmasının önemli olduğunu kaydetti.

Leclerc, Rus işgali başlamasının ardından Türkiye'ye 145 bin Ukraynalının vardığını ifade etti. BM temsilcisi, 20 bin oturum izni olan Ukraynalıya ek olarak 10 bin oturum izni daha verildiğini ayrıca 5 bin kişinin de uluslararası koruma başvurusu yaptığını söyledi.

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