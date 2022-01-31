Bir alkışta Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne
Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, Van Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Atatürk Stadı'nın karla kaplı zeminini Pazar günü oynanan Ergene Velimeşe maç öncesi temizledi. Ergene maçı öncesi zeminin elverişli hale getirilmesi, büyük takdir topladı.
2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, Pazar günü sahasında konuk ettiği Ergene Velimeşe’yi 3-1 mağlup etmeyi başardı. Zorlu maç öncesi stadyum zeminini yoğun kardan temizleyen Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, maç izleyenler tarafından büyük takdir topladı. Vanspor- Ergene Velimeşe maç öncesi, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kar küreme araçları, statta biriken karları hummalı bir çalışma ile temizledi.
Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç da çalışanlarla birlikte sabah saatlerine kadar mesai yapmıştı.
WanHaber.com ÖZEL
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