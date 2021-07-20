Binvansan Yapı Mühendislik'ten Bayram Tebriği

İstanbul'un önde gelen inşaat firmalarından Binvansan Yapı Mühendislik İnşaat A.Ş. Kurban Bayramı vesilesiyle tebrik mesajı yayınladı.

Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dileriz.