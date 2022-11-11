Bilir: 50 yıllık TÜRSAB yeniçağa ayak uyduramıyor

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Merkez Başkan Yardımcılığı görevlerinden istifa ederek 26-27 Kasım'da yapılacak olan genel kurulda adaylığını açıklayan Ali Bilir, Van'da Bak Hele Bak Kahvaltı Sarayı'nda gazetecilerle bir araya geldi. Aday olmasının sebeplerini açıklayan Ali Bilir, sorunların çözümü noktasında da elinden gelen gayreti göstereceğini vurguladı.

"MEVCUT YÖNETİM DAR KALIPLAR İÇİNDE HAREKET EDİYOR"

26-27 Kasım tarihlerinde Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) 25. Genel Kurulu olacağını söyleyen Bilir, "Bizler de bu genel kurulda aday olacağız. Yaklaşık 15 yıldan beri turizm sektörünün tüm alanlarında faaliyet gösteren biriyim. Birliğimizin tüm kademelerinde görev yaptım. Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Merkez Başkan Yardımcılığı görevindeyken istifa ederek, aday oldum.

Aday olmamın asıl nedeni ise 50 yıllık TÜRSAB'ın mevcut yönetim anlayışının yeniçağa ayak uyduramadığı, dijitalleşemediği için bu yola çıktım. Van'dan önce 60 ili gezdim. Şimdi Van'dayız. Daha sonra diğer şehirlerimizi gezmeye devam edeceğiz" dedi. Van'ın turizm anlamında yeterli ziyaretçiyi alamadığını söyleyen Ali Bilir, "Bakın Van, sınır şehri. İran hemen yanı başında. Ama İran'dan yeterli sayıda turist gelmiyor. Aldığımız bilgilere göre 600-700 bin İranlı Van'a geliyor. Aslında bu sayının 3, 4 milyon olması gerekir.

Sınır kapısından geçişlerin artması gerekir. Sınır kapısının tüm saatlerde açık olması gerekiyor" şeklinde konuştu. Ülkenin mevcut yöneticilerinin turizme büyük önem verdiğini, bunu da her zaman açıkladıklarını söyleyen Bilir, "Turizm sadece para girdisi olarak değerlendirilmemeli. Dünyada gelişmiş ülkelerde öyle sistemler oturmuş ki, artık hastasının reçetesine tatil, tur yazan doktorlar var.

Masraf da sosyal güvenlik sisteminden karşılanıyor. Bizim ülkemizde ise 2023 yılında belli sayıda turist ve belli sayıda gelir konuşuluyor. Peki turizmde istenen noktaya gelmek için ne yapmak lazım, çağa ayak uydurmak lazım. Basına da büyük işler düşüyor. Bugün Van'da bizi yalnız bırakmayan gazetecilerimize de teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜM ŞEHİRLERDE TURİZM ALANINDA BAĞIMSIZ YÖNETİMLERE İHTİYAÇ VAR"

Van'ın turizm anlamında da bağımsız yönetime ihtiyacı olduğunu söyleyen Ali Bilir, "Tüm şehirlerde ve Van'da bağımsız yönetime ihtiyaç var. Nedir bağımsız yönetim? TÜRSAB'ın 81 ilde 12 bin üyesi var. Van'da da 70-80 üyemiz var. Biz hiç kimse, TÜRSAB'daki yönetici veya başka şehirlerdeki turizmciler, bu şehri Van'dakiler gibi bilemeyiz. Buranın kışı, yazı, gezilecek yerleri, ürünleri vs. hepsini en iyi sizler bilirsiniz.

Dolayısıyla biz göreve geldiğimizde Van il teşkilatı olacak. Van ile ilgili kararları bu teşkilat verecek. Van'daki aidatlar, gelirler ne ise, yarısı teşkilatın harcamaları için kullanılacak. Buradaki seyahat acentelerimiz tarafından bu karar verilecek. Genel merkeze soralım, onlar ne diyecek, anlayışı olmayacak. Şimdi ise bir iş yapılacağı zaman, genel merkeze sorulmadan yapılmıyor.

Bizler işimizi yaparken devletin imkânlarını kullanacağız. Acentelerin parası ile bütçeyi oluşturmayacağız. Tanıtım faaliyetlerimizi, yurt içi ve yurt dışı fuarlardaki katılımlarımızın harcamasını, Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın destekleri ile yapacağız. İki gün önce, Kültür ve Turizm Bakanımız ile yaklaşık 2, iki buçuk saatlik bir toplantı yaptık. Kendisine bir dosya sunduk. Sayın bakana şu soruyu sordum? Bu sorunların çözümü için yeni bir yasaya ihtiyaç var mı? Bu sorunların yasa çıkmadan çözüleceğini söyledi. Ama mevcut TÜRSAB yönetimi, sürekli kavgacı bir politika izlediği için, sorunlar çözülmüyor. Üç yıldan beri hiçbir bakanlıkla bir araya gelmiyor.

Bugün de aynı sorunlar devam ediyor. Kültür turlarında en fazla sorunu, rehberlerde, araç kiralamada yaşıyoruz. Yine plaka satımlarında sıkıntılar söz konusu. Biz diyoruz ki dijital plaka olsun. Plastik plakalarla bu sorunlar çözülmez. Ama dijital plaka olduğunda tüm bilgiler olacak. Rehberle sözleşmeler bile, bu elektronik ortamda yer alacak. Gelinen noktada TÜRSAB 50 yıl geçmiş hala plastik plakalarla, çarşaf çarşaf kağıtlarla, dosyalarla uğraşıyor. Bunu ortadan kaldıracağız" diye konuştu.

"SORUNLAR ÇÖZÜLMEZSE, TURİZMDE İSTENEN İVME YAKALANMAZ"

Artık yeniliğe ihtiyaçları olduğunu anlatan Ali Bilir, "Bölgede taşıma işi yapan araçlar var. İller arasında şehir için yol güzergâh belgesi engeliyle karşı karşıya kalıyorlar. Bu engelin kaldırılması için ilgili yerlerle görüştük. D2 ve B2 araçlar bu belgeyi almadan seyahat yapabilecekler. 8+1 araçlar alındığı zaman, direkt D2 ve B2 belgesi alabilecek. Sıkıntılar çözülünce, her alanda gelişme sağlanacak. Rehber engeli, pasaport engeli, vize engeli moralleri bozar, seyahatlerde istenen turist sayısı da elde edilemez. Bölgemizde hac-umre işleri yapan arkadaşlarımız var. Yüksek teminat mektubu söz konusu. İnşallah bu sorunun çözümü için de çabalayacağız.

Rehberlik ile ilgili sorunlar var. Bu sorunları da ilgili birimlere aktardık. Müjdeli haber de aldık" dedi. Van'da uçuş sayılarının az olduğunu dile getiren Bilir, "Van'a gelmek istediğimizde uçuşta sınırlar olduğunu gördük. Çok sayıda kişi ile gelmek istiyorduk, bilet problemiyle karşılaştık. Bakın Van'a geldik ve meşhur Van Kahvaltısı'ndan tattık. Aslında bu yediğimiz ürünlerin tümünün hikâyesi vardır.

Gastronomide gelişen şehirlerimiz var. Van'ın burada geri kalmaması gerekiyor. Van Kahvaltısı için en az bir milyon kişinin bu şehre gelmesi lazım. Bakın bazen yurt dışında bir yere gittiğimizde önümüze bir makarna bırakıldığında uzun süre öne o makarnayı anlatıyorlar. Yediğiniz makarnaya saygı duymak zorunda kalıyorsunuz. Van Kahvaltısı'nın da özelliklerini koruması lazım. Van Kahvaltısı için, Van Gölü için, Van Kalesi için, Van Kedisi için, adalar için ayrı ayrı tarihi ve turistik bölgeler için turistlerin gelmesi gerekiyor. Bakın biz tüm şehirlerde istenen turizm potansiyelinin oluşması için çabalayacağız. Tüm meslektaşlarımızın kendine oy kullanarak bizi gözetmesini istiyoruz.

Biz bu anlayışla yola çıktık. 81 şehrimizin farklı özellikleri bulunuyor. Aynı gün bir şehirde denize girilirken, başka bir şehirde kayak yapılabiliyor. Van da bizim için büyük önem arz ediyor. Van turizmin en büyük bacasız sektörlerinden olabilir. Biz bunun için hazırız. Biz taşın altına elimizi koymaya hazırız" şeklinde konuştu.

"MEVCUT YÖNETİM, DEVLETLE VE HÜKÜMETLE KAVGALI"

Mevcut yönetimin hükümet karşıtı politikalar içinde olmasının tüm üyeleri olumsuz etkilediğini söyleyen Ali Bilir, "TÜRSAB'ın mevcut yönetiminin kavgacı bir politika izlemesi, bizleri çok olumsuz etkiliyor. Bu tür meslek kuruluşlarına siyaseti katmamak lazım. Zıtlaşmamak lazım. Dolayısıyla siyasi görüşlerimizi dışarıda tutmamız lazım. Mevcut başkan, devletle yaptığı kavgadan dolayı, farklı farklı siyasi partilere yanaşma tutumundan dolayı, 12 bin üyenin sorunlarının çözümüne engel oluyor. İki gün önce Sayın Bakanı ziyaret ettiğimde, TÜRSAB'ın kendilerinden böyle bir çözüm istemediğini belirtti. Bizim herkesin desteğini alarak bu sorunları çözmeliyiz.

12 bin üye arkadaşımın farklı görüşleri vardır. Maalesef TÜRSAB, mevcut başkan tarafından devletle, hükümetle kavga içerisine çekildi. Başkanı ikna etmek için çok çalıştım, ama olmadı. Ben de istifa ederek, arkadaşlarımla yeni yola girdim ve bu sorunu çözmek için çabalayacağım" dedi. TÜRSAB'ın Van Şube Başkanı'nın kendi programlarına katılmaması ile ilgili soruyu yanıtlayan Ali Bilir, kendisini davet ettiklerini, ama niçin katılmadığını bilmediğini dile getirdi.

"KAÇAK ACENTELERİN ÖNÜNE, DİJİTALLEŞEREK VE TOPLUMSAL BİLİNÇLE GEÇİLİR"

Kaçak acentelerin önlenememesi ile ilgili soruyu yanıtlayan Bilir, "Plastik plakalar TÜRSAB'dan alınıyor. Bu plakalar başka araçlara verilebiliyor. Bazen unutulabiliyor. Kiralanan araçların önüne bırakılıp kaçak olarak bu işi yapanlar var. İnternet sitelerinden yolcu bularak bu faaliyeti kaçak yoldan sürdürenler var. Bizim amacımız artık dijitalleşmeye geçmek. Araç plakası dijital yoldan bakılarak, onun kaçak olup olmadığı belirlenecek. Bakanlık ile bunu görüştük ve alt yapısı hazır. İnşallah bu sorunu çözeceğiz.

Fakat sadece yasalar ve kurallarla bu sorun çözülmez. Toplumsal bilince ihtiyacımız var. İnsanlar seyahat yapacakları zaman, ucuz bir fiyat veren firmadan şüphelenmeli. Bu işi resmi olarak yapanların tercih edilmesi gerekiyor. Seyahat acentelerinin yaptığı işler, kimseye pahalı gelmemeli. Bu konuda hem vatandaşlara, hem medyaya büyük işler düşüyor" diyerek sözlerini noktaladı.

Basın toplantısı, Ali Bilir'in son kitabı 'Nasın Düşünürsen Öyle Yaşarsın' adlı kitabının gazetecilere takdimi ile sonlandı. Kahvaltılı basın toplantısına Van Gölü Havzası Turizm Derneği (VAHATUDER) Başkanı Abdullah Tunçdemir, Bestvan Turizm Ceosu iş insanı İrem Bayram, Turizmci Acente Sahipleri Murat Beyaz, Engin Pişkin, Abdulkerim İnce, İhsan Kapucu, Ekrem Çelikel, Ömer Öngül katıldı. Kahvaltı salonu işletmecisi ve Van'ın turizm elçisi Yusuf Konak ise, yaptığı esprilerle programa katılanları neşelendirdi.

Van Bölge Gazetesi