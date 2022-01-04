BİK'ten gazetecilere eğitim sertifikası

İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve Van Şube Müdürlüğü işbirliğiyle Van, Bitlis ve Hakkari'de resmi ilan ve reklam alma hakkına haiz gazetelerin temsilci ve çalışanlarına yönelik olarak 16 Aralık'ta düzenlenen ve verimli geçen online eğitime katılım sağlayan gazeteciler, sertifikalarını aldı.

16 Aralık'ta düzenlenen online eğitimde, BİK Kurumsal İletişim Müdürü Türker Çeltik, bölge illerindeki gazetecilere, Google Analytics, Google Search Console, Google Trends, Google Ads ve Google Adsense konularında eğitimler vermişti. Kentteki gazetecilere eğitim sertifikalarını veren Basın İlan Kurumu Van Şube Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel, "Basın İlan Kurumumuz öncülüğünde 'Dijitalleşme ve Sosyal Medya Yönetimi' online eğitim projesi kapmasında 16 Aralık'ta gerçekleştirilen eğitime katılım sağlayan gazeteci arkadaşlarımız bu belgeyi almaya hak kazandı.

Eğitim sertifikalarınızı Sayın Genel Müdürümüz Rıdvan Duran'ın selamlarıyla sizlere takdim ettik. Güzel ve verimli bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Basın İlan Kurumu olarak, gazetecilere bu tür eğitimler vererek, gelişimlerine katkı sunmayı hedefliyoruz.

Bu anlamda da Genel Müdürlüğümüz, ciddi destekler sunuyor. Önümüzdeki süreçte inşallah bunun gibi katkı sunacak eğitimler düzenlemeye devam edeceğiz. Eğitime katılım sağlayan tüm gazetecilere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bölgegazetesi