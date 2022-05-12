BİK Genel Müdürü Erkılınç Van'da gazetecilerle buluştu

Vali Mehmet Emin Bilmez’in onur konuğu olarak katıldığı Hacıbekir Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, BİK Bilgi Teknolojileri Müdürü Ömer Faruk Kaya, Şube Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel de hazır bulundu.

Basın İlan Kurumunun bölgeye olan ilgisi için teşekkürlerini ifade eden Vali Mehmet Emin Bilmez, görev süresi boyunca Van basınının yakın ilgisini ve desteğini gördüğünü dile getirerek, şehrin sorunlarına sahip çıkmada ve çözüme katkı sunmada basının katkılarının takdire şayan olduğunu söyledi.

BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç ise, “Yazılı basının taleplerini ve sorunlarını iyi biliyor, yakından takip ediyoruz. İl il dolaşıyor, sizleri dinliyor, en doğru çözümü, en iyi desteği sunabilmek adına kurumumuzu ve kendimizi güncel tutuyoruz. Bu manada şubelerimizi daha aktif, canlı hale getirdik. Bu çalışmalarımızdan çok verimli sonuçlar aldık. Bu zamana dek Sayın Valimiz ile çalışmaktan biz çok memnunduk. Yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Sizlere de katılımınız ve değerli ev sahipliğiniz için teşekkür ediyorum.” açıklamasında bulundu.

DAKA Genel Sekreteri H. İbrahim Güray da, “Basın İlan Kurumu, güzide bir kurumumuz ve yakından çalıştığımız bir paydaşımız. Geçmişte basına yönelik eğitim temelli projeleri birlikte yürüttük. Bundan sonrada bu minvalde çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz. Çünkü biz yerel basını, gazetelerimizi önemsiyoruz. Dijital dönüşüm sürecinde alt yapı çalışmalarını geliştirebilmeleri, bu süreçten geri kalmamaları için kurum olarak mevzuat çerçevesinde elimizden gelen bütün desteği vermeye hazırız.” dedi.

Toplantı soru cevap bölümünün ardından sona erdi.