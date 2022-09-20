BİK Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat: Nitelikli basının desteklenmesinden yanayız!

Basın İlan Kurumu tarafından gazete sahipleri ve temsilcilerinin katılımıyla 11 ilde düzenlenen bölge toplantılarının Van ayağı Elite World Otel'de gerçekleşti. Toplantıya katılan BİK Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat, dijitalleşen dünyada gazetelerin de söz konusu teknolojiye ayak uydurmak zorunda olduğunu belirterek, "Yerel gazetelerin her alanda yaşatılması için gayret gösteriyoruz.

Ancak dijitalleşen mecraya uyum noktasında herkesin üzerine düşeni yapmasını arzuluyoruz" dedi. Basın İlan Kurumu (BİK), 81 ilde yayın yapan yerel, bölgesel ve yaygın gazetelerin sahipleri ve temsilcileri ile bölge toplantılarında bir araya geliyor. Bu kapsamda; Van, Ağrı, Bitlis, Kars, Iğdır ve Hakkari'deki gazeteciler Van'da buluştu. Elite World Otel'de gerçekleşen toplantının açış konuşmasını yapan BİK Van Müdürü Mevlut Uluçamlıbel, söz konusu toplantıya ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

Daha sonra söz alan BİK Genel Müdür Yardımcı Mesut Onat, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek, Genel Müdür Cavit Erkılınç'ın selamlarını iletti. Van'da düzenlenen toplantının altıncı toplantı olduğunu anlatan Onat, 1961 yılından beri Basın İlan Kurumu aracılığıyla gazetelerin desteklendiğini dile getirdi. 80'li yıllar sonrası görsel basının daha çok ön plana çıktığını, ancak gazetelerin yine varlığını devam ettirdiğini söyleyen Onat, son yıllarda teknolojinin de gelişmesiyle birlikte internet haberciliği, sosyal medyanın etkisinin arttığını belirtti.

ONAT: "PANDEMİ DÖNEMİNDE GAZETELERE BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLANDI"

Pandemi döneminde BİK tarafından gazetelere birçok konuda kolaylıklar tanındığını belirten Genel Müdür Yardımcısı Onat, pandemi sonrası kurallar kapsamında denetimler artınca ve bazı cezalar da gelince, hedef olduklarını anlattı. Dezenformasyon yasası ile ilgili de konuşan Onat, "Basın İlan Kurumu, basının paydaşı durumundadır. Ama son yıllarda reklamlar konusunda azalmalar olduğu için, birçok basın kuruluşu artık BİK'in ilanları olmazsa varlığını sürdüremeyecek noktaya geldi.

Yeni değişen mecraya uyum sağlamamız gerekiyor. Yeni mecra beraberinde dezenformasyonu getirdi. Klasik medyada 5N+1K formülü vardır. Ama dijital mecralarda kaynak sorunu da eklendi. Gazetecilik mesleğini ifa edenlerin, bu mesleğin dezenformasyona yönelik müdahil olma durumu ortaya çıktı. Son zamanlarda denetimler ve cezalarla birlikte, BİK olarak hedefe oturtuluyoruz. BİK cezalandırıcı bir kurum olarak gösterilmek isteniyor. Halbuki bizim amacımız paydaşımız olan basının her açıdan kendini geliştirmesi, çağa ayak uydurması, internet medyasından daha çok etkili bir hale gelmesidir. Dolayısıyla değişen mecraya uyum sağlamamız gerekiyor" diye konuştu.

"BİK, BASININ EN BÜYÜK DESTEKÇİSİDİR"

Basın İlan Kurumu'nun basının en büyük destekçisi olduğunu rakamlarla açıklayan Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat, "Basın İlan Kurumu olarak gazetelerde ilan sayılarının artması için önemli adımlar atıyoruz. 2021 yılında 617 milyon ilan ve aracılık desteği sağladık basına. Şu an 8 ayda o eski rakama yaklaştık. İlan tarifelerine yüzde 70 bir artış gerçekleştirildi.

Tüm bu artışlar BİK üzerinden yerel basının güçlendirilmesi için yapıldı. Yerel basın veriyi merkeze taşıması gerekirken, bazı yerel basının tam tersi uygulama içinde olduğunu görüyoruz. İlan pastasının artması için gayretlerimiz artıyor. Birçok vilayette belediye meclis üyelerinin kararı gazetelerde yayınlanıyor. Bunlar BİK'in personellerinin ve müdürlerinin gayretiyle oluyor. Sizlerin de bu ilanlardaki artış için çaba göstermesini istiyoruz. Bakın arkadaşlar dijital zemin gümbür gümbür geliyor. Artık her şey internet mecrasında yer buluyor. Biz bunu 2011 yılından beri BİK olarak yapmaya çalışıyoruz. Ek göstergeler uygulayarak yerel basının internet mecrasında daha fazla yer alması için gayretlerimiz var. BİK olarak eğitimler vererek bu mecrada daha çok yer alınması için çalışmalar yaptık. Nasıl ki Osmanlıda matbaa geldiğinde hattatların direnişi belli bir yere kadar olduysa, gazetelerin internet medyasında var olması noktasında da çaba gösterilmesi gerekiyor. Yerel basının nitelikli haber yaptığına inandığımız için, bu haberlerin artık internet medyasında da yer almasını arzuluyoruz. Yalan haberlerin internet medyasından yayılmaması için denetim şart. Yeni yasa bu anlamda etkili olacaktır" ifadelerini kullandı.

"BİRİLERİNİN FONLADIĞI BASIN KURULUŞLARI VARDIR"

Ülkede ve bölgede fonlanan basın kuruluşlarının olduğunu anlatan Onat, "Fonlanan yapılar olduğunu sıklıkla duyuyoruz. Onların amacı nitelikli gazete değildir. Ama çeşitli yenilenen bazı basın kuruluşları da farklı gelirler elde etmeye başladı. Aylık 150 milyon TL alan basın kuruluşları olduğunu biliyoruz. Kağıt, yani matbaa baskı giderlerinin farkındayız. Hep birlikte bir çıkış yolu bulmak zorundayız. Çünkü Haziran ayında Meclis'teki yasa geçmiş olsaydı, bugün farklı şeyler konuşmak zorunda kalacaktık. Şimdi Ekim ayında bu yasa yine gelecek. Bazı bakanlıklar ilanları gazetelere vermek istemiyor. İcra ilanlarının bir kısmı dijital zemine kaydı.

Adalet Bakanlığı bazı pilot illerde bunu başlattı. Değişim dönüşüm ile birlikte yeni mecraya uyumlu katkılar sunmamız gerekiyor. Yasanın Meclis'e gelme aşamasında işin bizi ne kadar ilgilendirdiğine dikkat çekmek istedim. Güncelliğe dikkat edilmesi, içerik zenginliği, daha çok okunurluk gibi yenilikler olmalı. Bizler paydaşız. Birlikte istişareler yapalım, bundan sonrası için neler yapılır hep birlikte adımlar atalım" diye konuştu. Genel Müdür Yardımcısı Onat'ın konuşmasının ardından bölge illerden katılan gazete yetkilileri söz alarak değerlendirmelerde bulundu. Özellikle son iki yılda artan gazete giderlerinin yerel basını olumsuz etkilediği konusu en fazla konuşulan konuların başında geldi.

DİJİTAL MECRAYA UYUM KONUSUNDA DEĞERLENDİRMELER YAPILDI

Öğleden sonraki oturumda ise dijitale geçiş konusunda akıllara takılan sorular yanıtlandı. BİK İlan Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Ümit Mert ve Kontrol Hizmetleri Müdür Yardımcısı Ökkeş Buğra Atılgan'ın kadro konusu ve yerel gazetelere verilen destekler noktasında açıklamalarda bulundu. Daha sonra yeniden söz alan Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat, ülkenin çeşitli pilot illerinde yerel gazetecilere eğitimler verildiğini belirtti. Onat, "Arkadaşlarımız bu konuda çalışıyor.

Dijitale bakış açımızda yeni mecraya uyum sağlama noktasında çalışmalar söz konusu. Gazetecilik mesleğini yaşatma noktasında çabalarımız sürüyor. Dijital zemin yasa geçtikten sonra daha çok belirginlik kazanacak. Bizim gönlümüz bu yasanın Meclis'ten geçmesidir. Yasa geçtikten sonra uygulama metnini tüm paydaşlarla paylaşacağız. Amacımız hakikati her yerde ifade etmektir. Operasyonel haberler, manipülasyon, karalamaya dönük haberlere karşı, nitelikli basının desteklenmesini istiyoruz.

Dışarda ülkemizin iyi bir itibarının olduğunu düşünüyoruz. Ama bu ülkeye karşı karalama haberlerinin de oldukça fazla olduğunu görüyoruz. Sıkıntılı ve yanlış haberlere karşı yenik düşmemeniz gerekiyor. Basın İlan Kurumu, sizlerin yaşaması için var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Önerilere açık durumdayız. İstişarelerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Katılımlarınızdan ötürü hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Gazete sahiplerinin değerlendirmeleri ve sorularının yanıtlanması ile program son buldu.

Van Bölge Gazetesi-AA