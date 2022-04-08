Benzin ve motorine indirim geliyor petrol fiyatlarına müdahale edildi hızla düşüyor!

Petrol fiyatları, ABD'nin başını çektiği Uluslararası Enerji Ajansı mensubu ülkelerin stratejik petrol rezervlerinden 120 milyon varil petrolü piyasaya sürme kararı sonrası düşüyor. Brent ham petrolünün varil fiyatı 101,5 dolardan sabah saatlerinde 100 doların altına geriledi. Sonrasında ise petrol 100 dolar bandında işlem görmeye devam etti. Petrolün haftalık bazdaki kayıpları ise yaklaşık yüzde 3 oldu.

ABD ham petrolü ise haftanın son işlem gününde 96 doların da altını görürken, bu hafta yüzde 3’ü aşan düşüş kaydetti.

ABD petrole rezervini sürdü

Uluslararası Enerji Ajansı mensubu ülkeler, Mayıs başından yıl sonuna kadar günde yaklaşık 1 milyon varil petrolü rezervlerinden piyasaya sürecek. Analistler bu kararın kısa vadede fiyatlardaki artışı sınırlayabileceğini, ancak Rusya’ya yönelik yaptırımlara riayet eden ülkelerin artması halinde yetersiz kalacağını ifade etti. UEA Başkanı Fatih Birol, piyasaya sürülecek 60 milyon varilinin ABD’nin stratejik petrol rezervlerinden karşılanacağını kaydetti. Birol, diğer üye ülkelerin ne kadar katkıda bulunacağına ilişkin ayrıntıların en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Türkiye'de listede bulunuyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) dün, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından yükselen petrol fiyatlarını kontrol altına almak için stratejik rezervlerinden 120 milyon varil ham petrol ve petrol ürünleri sürme kararına katkıda bulunacak ülkelerin listesini yayımladı.

Rusya hariç olmak üzere 31 sanayileşmiş ülkeden oluşan IEA’nın, ABD ile birlikte hareket eden üyeleri tarafından alınan piyasaya petrol sürme kararı ile piyasaya bir ay içerisinde ikinci kez koordine şekilde petrol sürülecek. Karar, IEA’nın da bugüne kadar gerçekleştirdiği beşinci petrol sürme kararı olma özelliğini taşıyor.

ABD’nin Mart ayının sonunda aldığı stratejik rezervlerinden bugüne kadar görülen en büyük miktarda petrolü serbest bırakma kararının ardından, bu karar ile IEA’nın ABD dışındaki üyeleri de aynı nitelikte bir karar almış oldu. IEA, üye ülkeler tarafından altı aylık sürede piyasaya sürülmesi taahhüt edilen petrol miktarının 120 milyon varile ulaştığını açıkladı.

60 milyon varil piyasaya sürme taahhüdünde bulunarak en büyük katkı sağlayan ülke olan ABD’yi, 15 milyon varil ile Japonya izledi. Karara katkı sağlayan diğer başlıca ülkeler arasında Güney Kore, Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere bulunuyor. Rezerv serbest bırakma kararına Türkiye de üç milyon varil petrol veya petrol ürünüyle katkıda bulunacak.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELEBİLİR

Petrol fiyatları gelen müdahale sonrasında düşerken benzin ve motorine indirim beklentisini artırdı. Petrol piyasasındaki hareketlerin yurt içinde de pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Petrol fiyatları, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının doğrudan belirlenmesinde önemli bir etken. Tamamlanmış petrol ürünleri ham petrolden rafine edildiği için, ham petrolün fiyatının artması durumunda tüm tamamlanmış ürünlerin fiyatları da artıyor.

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