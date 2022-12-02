Benzin ve motorindeki hareketlilik sonrası flaş adım: 5 Aralık'ta devreye alınıyor

Benzin ve motorin fiyatları petroldeki hareketlilik ile yön bulmaya devam ederken, piyasayı yakından ilgilendiren karar 5 Aralık’ta yürürlüğe girecek. Rusya, tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere petrol satmayacağını duyurmasına rağmen AB ülkelerinin 60 dolar tavan fiyatı uygulamasını devreye alacağı öğrenildi. Ayrıca buna ilave olarak yeni bir fiyat sınırlama mekanizması kurulması da söz konusu olacak.

GENEL 02.12.2022, 14:46
Benzin ve motorindeki hareketlilik sonrası flaş adım: 5 Aralık'ta devreye alınıyor

Türkiye’de yurt dışı fiyatlarındaki harekete göre başta benzin ve motorin olmak üzere akaryakıt fiyatları değişmeye devam ederken petrolde yeni bir gelişme daha yaşandı. Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin temsilcisi, Rus petrolüne uygulanacak tavan fiyatı belirlemek üzere müzakerelere devam ediyor. AB Komisyonu, üye ülkeler arasında uzlaşı sağlamak üzere Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrolün variline 60 dolar tavan fiyat uygulanmasını teklif etti. Söz konusu teklif, halen başını Polonya'nın çektiği, Estonya ve Litvanya gibi Baltık ülkelerini de içeren bir grup tarafından onaylanmadı. Bu ülkeler daha düşük seviyede bir tavan fiyat uygulanmasında ısrar ederken karar alınabilmesi için üye 27 ülkenin oybirliği gerekiyor.

FİYAT SINIRLAMASI İÇİN YENİ MEKANİZMA
Ayrıca, Rus petrolüne 60 dolar tavan fiyata ilave olarak yeni bir fiyat sınırlama mekanizması kurulması da söz konusu olacak. Bu mekanizma, Rus petrolüne tavan fiyatı 2 ayda bir yeniden değerlendirecek. Mekanizma, Rus petrolüne tavan fiyatın piyasa fiyatlarının yüzde 5 altında tutulmasını sağlayacak.

5 ARALIK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Tavan fiyat uygulaması, AB'nin Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikinin kesilmesine yönelik kararının devreye alınacağı 5 Aralık'ta yürürlüğe girecek. Böylece, Rus petrolünün belirlenen fiyattan daha düşük bir seviyede satılmaması durumunda, G7 ve AB ülkelerindeki şirketler bu petrole nakliye, sigorta, reasürans ve aracılık hizmeti sunamayacak.

NE OLMUŞTU?
G7 ve AB ülkeleri, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması için görüşmeler yapıyordu. G7, geçen hafta Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına tavan fiyatının 65 ila 70 dolar olarak belirlenmesini teklif etmişti. AB içinde başta Polonya, Litvanya ve Estonya çok daha düşük seviyelerde tavan fiyat belirlenmesi için çalışmalar yürütüyor. Rus petrol taşımacılığında önemli rol oynayan ve ciddi gelir sağlayan Yunanistan, Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ise tavan fiyatın daha yüksek seviyelerde belirlenmesini istiyor.

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