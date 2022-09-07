Bem-bir-Sen Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında zabıtalarla bir araya geldi.

Şube Başkanı Harun Altın Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcısı Esiner Çetiner, zabıta daire başkanı Sabahattin Ergenç’in katılımıyla Ecdadımızdan Osmanlı'dan bugüne kadar gelen zabıta haftası 196 yılı münasebetiyle Van Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere merkez ilçe belediyesinde çalışan sendika üyelerimiz zabıtalarla sabah kahvaltıda bir araya geldi.

Zabıtanın, belediye ve vatandaşlar arasında köprü olduğunu belirten Altın, Van ve ilçelerinde düzeni ve asayişi sağlama görevlerini başarıyla yerine getirdikleri için zabıta ekibine teşekkür etti.

Zabıtaların, vatandaşla ve esnafla olan ilişkilerinde hiçbir ayrım yapmaksızın herkese eşit mesafede bakması gerektiğinin altını çizen Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanı Altın ise "Zor bir göreviniz var. Bizler evlerimizde yatarken sizler çalışıyorsunuz. Çalıştıkları kentin düzenini oluşturan, imardan çevre sağlığına, pazar alanlarından kentin estetiğine, ekonomik yapıdan kolluk gücüne kadar birçok görev yüklenen zabıta emekçileri, bu görevleri sırasında zaman zaman saldırıya da uğrayabiliyor. Bu kadar önemli görev ve sorumluluklarınız sizlere büyük yükler getiriyor. Sizlerin her zaman olduğu gibi özverili, çalışkan ve adaletli biçimde çalışmaya devam edeceğinizi biliyorum. Bu anlamda kentimizin düzenine, huzur ve sağlığına emek veren zabıta arkadaşlarımıza teşekkür ederim.

Bizler genel yetkili sendika olarak hükümetle yapılan her toplu iş görüşmelerinde zabıta memurlarımızın daha iyi sosyal ve ekonomik alanlarda faydalanması için çaba sarf ediyoruz. Kazanımlarımız zabıta memurlarımız başta olmak üzere yerel yönetimlerde çalışan tüm memurlarımızın çalışma hayatına olumlu katkı sağlamıştır. Tüm çabamız, halkımıza hak ettiği hizmeti vermeye çalışan üyelerimizi en iyi şartlarda görev yapması üzerinedir" dedi.