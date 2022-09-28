Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanı İtfaiye Haftasını Kutladı

Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanı Harun Altın’ın ev sahipliğinde Van Büyükşehir Belediyesi Genel sekreter yardımcımız Fazıl Tamer, İtfaiye Daire Başkanı Abdülillah Arvas Memur-sen İl Başkanı Mehmet Ali Uca yönetim ve kurulu ve üyelerimizin katılımıyla itfaiye erleriyle kahvaltı programında bir araya geldi.

Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanı Harun Altın burada yaptığı açıklamada: "Bem-Bir-Sen Sendikası üyelerinin her daim yanında olmakla beraber önemli gün haftalarında üyelerimizin mesleki günlerinde de bir araya gelerek üyelere verdiği önemi göstermektedir.

Ateşin kullanılmaya başlanması şüphesiz ki insanlık tarihi kadar eskidir. Bu bakımdan insanoğlunun ateş ve yangınla ilişkisi çok eskilere dayanır. Buna karşın insanoğlunun yangınla mücadelesi ve itfaiyecilik tarihi gerek ülkemizde gerekse dünyada o kadar eski değildir" dedi.

Şube Başkanı Harun Altın: "İtfaiyecilik; bilgi, tecrübe, cesaret ve özveri isteyen mesleklerden birisidir. Vatandaşın yangınlara karşı can ve mal güvenliğini koruma görevini üstlenen itfaiyecilerin; her türlü koşulda hiç bir menfaat gözetmeden düşündüğü tek şey kurtarmak ve söndürmektir. Tek ödülü ise başarılı olduğunda duyduğu hazdır. Bu sebepten tüm itfaiye teşkilatlarımıza ve itfaiyecilerimize gayretlerinden ötürü minnet borçluyuz.

Sadece itfaiyecilerin değil yediden yetmişe hepimizin yangın konusunda temel bazı bilgilere sahip olması gerekir. Bilinçli gelecek nesiller, bazı durumlarda teknolojinin bile aciz kaldığı bu afete karşı başarılı olmamızı sağlayacaktır. Yangın dakikalar içinde yayılıp yaşamımızı sonlandırabilmekte, bir binayı, sanayi tesisini veya ormanlık alanlarımızı küle çevirebilmekte, bizleri maddî ve manevî zarara uğratmaktadır.

Bu sebeple yangın konusunda bilinçlenip tedbirimizi alabilmemiz ve bir yangın başlangıcı ile karşılaştığımızda doğru hareket tarzlarını öğrenebilmemiz, yaşanabilecek zararların en aza indirilmesinde son derece önemlidir.

Bu vesileyle, görevini yaparken hayatlarını dahi feda etmekten çekinmeyen itfaiyecilerimizin bu anlamlı haftasını kutluyor, yangınsız ve kazasız günler dileğiyle, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.