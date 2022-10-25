Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanı Harun Altın güven tazeledi

23 Ekim 2022 tarihinde Van Edremit Uygulama Otelinde gerçekleştirilen Bem-Bir-Sen Van 6. Olağan Kongresinde Şube Başkanı Harun Altın, tekrar seçilerek güven tazeledi.

GENEL 25.10.2022, 11:47
Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanı Harun Altın güven tazeledi

Bem-Bir-Sen Van şubesinin 6. Olağan kongresine Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Edremit Belediye Başkanı Av. İsmail Say, İlim Yayma Cemiyeti Van İl Başkanı Av. Zahir Soğanda, Memur-Sen Van İl Başkanı Mehmet Ali Uca, Hizmet İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Adeniz, AK Parti Van İl Yönetim Kurulu üyeleri, Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Hüda-Par Van İl Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanı Harun Altın kongrede yaptığı selamlama konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Sayın Hazirun: Genelde Yetkili Olan Sendikamız, Van'da il ve ilçe bazında da yetkili sendikadır. Üye sayımız Van il genelinde 890'a ulaşmıştır.

Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere 2022, 2023 yılları itibariyle geçerli olmak üzere ilk kez  yüzde yirmi artırılarak, toplamda yüzde yüz yirmi oranında  Sosyal Denge Sözleşmesi imzaladık. Ulaştığımız bu nokta gerek kamuoyunda gerekse üyelerimiz nezdinde takdirle karşılandı. 

Sendikamızla Sosyal Denge Sözleşmesi İmzalamış olan, Başta Büyük Şehir Belediyemiz ve İlçe Belediyelerimizin Başkanlarına ve kaymakamlarımıza huzurlarında üyelerimiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum.  

Sendikal faaliyetlerimizi yürütmek için ihtiyacımız olan  ofis ve araç 2019 , 2022 yılı arası taksitlendirilerek, üye aidatlarından oluşan gelirlerle alınarak şubemize kazandırılmıştır. 

Genel Merkezimizin özverili çalışmaları sonucu 2022 ve 2023 yılları itibari ile 55 maddeden oluşan kazanımlar elde edilmiştir.

Bem-Bir-Sen Van Şubesi olarak üyelerimizin her daim sevinçlerine, mutlu günlerine ve zor günlerine ortak olduk. Zabıta ve itfaiye memurlarımızın özel günlerinde bir araya gelerek dayanışmada bulunduk ve bulunmaya devam edeceğiz.

Genel Merkezimizden öncelikli olarak sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesi hususunda yoğun taleplerimiz olmuştu. Bu sorun 2022, 2023  toplu sözleşmede imza altına alınmış olup, 2022 yılı sonuna kadar çözüme kavuşturulması için çalışmalar son aşamaya gelmiş durumda.

Bir diğer öncelikli talebimiz ise 3600 ek gösterge idi. Bu kapsamda Memur-Sen ailesi olarak ortak bir çalışma ile üyelerimize kısmen 3600 ek gösterge kazanımı sağlandı. Ancak bu kazanımı yeterli bulmuyoruz. Çünkü şef ve tekniker kadrosunda çalışan arkadaşlarımıza da verilmesi için talebimiz vardı. Bu talebimizi gerçekleştirmek üzere çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam ediyoruz. 

Kongremize Van ve İlçelerimizden katılan iş yeri temsilcilerimiz ve şubemiz yetki alanında bulunan Bitlis ve Hakkari İllerinde Katılan İl Başkanlarımıza ve kıymetli delegasyonumuza çok teşekkür ediyorum.

Kıymetli hazirun, huzurlarınızda Memur-Sen Genel Başkanımız Sayın Ali Yalçın’a ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanımız Sayın Levent Uslu’ya Şubemize ve üyelerimize sağlanan kazanımlar ile bizlere verdikleri değerden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanı Harun Altın Kongre’de güven tazeledi. 

Van Şube Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu; 

1-Şube Başkanı - Harun ALTIN

2-Şube Bşk Yrd.(Şube Sekreteri) - Kamuran ARVAS

3-Şube Bşk Yrd.(Teşkilatlanma) - Kadir ÇAĞAN

4-Şube Bşk Yrd.(Mali İşler ) - Yusuf GÜNAY

5-Şube Bşk Yrd.(Mevzuat Ve Toplu Sözleşme) - Muhammed KARAKUŞ

Havadis

Yorumlar (0)
9
az bulutlu
Namaz Vakti 25 Ekim 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Trabzonspor 11 21
4. Başakşehir 10 20
5. Beşiktaş 11 19
6. Konyaspor 11 19
7. Kayserispor 11 19
8. Galatasaray 10 18
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 10 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 9 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Boluspor 9 16
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 10 14
9. Bandırmaspor 9 13
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 9 12
13. Adanaspor 10 11
14. Göztepe 9 11
15. Erzurumspor 9 10
16. Altay 10 8
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Ö.K Yeni Malatya 10 7
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. West Ham United 12 14
11. Brentford 12 14
12. Everton 12 13
13. Crystal Palace 11 13
14. Bournemouth 12 13
15. Aston Villa 12 12
16. Southampton 12 12
17. Leicester City 12 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9