Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanı Harun Altın güven tazeledi

Bem-Bir-Sen Van şubesinin 6. Olağan kongresine Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Edremit Belediye Başkanı Av. İsmail Say, İlim Yayma Cemiyeti Van İl Başkanı Av. Zahir Soğanda, Memur-Sen Van İl Başkanı Mehmet Ali Uca, Hizmet İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Adeniz, AK Parti Van İl Yönetim Kurulu üyeleri, Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Hüda-Par Van İl Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanı Harun Altın kongrede yaptığı selamlama konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Sayın Hazirun: Genelde Yetkili Olan Sendikamız, Van'da il ve ilçe bazında da yetkili sendikadır. Üye sayımız Van il genelinde 890'a ulaşmıştır.

Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere 2022, 2023 yılları itibariyle geçerli olmak üzere ilk kez yüzde yirmi artırılarak, toplamda yüzde yüz yirmi oranında Sosyal Denge Sözleşmesi imzaladık. Ulaştığımız bu nokta gerek kamuoyunda gerekse üyelerimiz nezdinde takdirle karşılandı.

Sendikamızla Sosyal Denge Sözleşmesi İmzalamış olan, Başta Büyük Şehir Belediyemiz ve İlçe Belediyelerimizin Başkanlarına ve kaymakamlarımıza huzurlarında üyelerimiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum.

Sendikal faaliyetlerimizi yürütmek için ihtiyacımız olan ofis ve araç 2019 , 2022 yılı arası taksitlendirilerek, üye aidatlarından oluşan gelirlerle alınarak şubemize kazandırılmıştır.

Genel Merkezimizin özverili çalışmaları sonucu 2022 ve 2023 yılları itibari ile 55 maddeden oluşan kazanımlar elde edilmiştir.

Bem-Bir-Sen Van Şubesi olarak üyelerimizin her daim sevinçlerine, mutlu günlerine ve zor günlerine ortak olduk. Zabıta ve itfaiye memurlarımızın özel günlerinde bir araya gelerek dayanışmada bulunduk ve bulunmaya devam edeceğiz.

Genel Merkezimizden öncelikli olarak sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesi hususunda yoğun taleplerimiz olmuştu. Bu sorun 2022, 2023 toplu sözleşmede imza altına alınmış olup, 2022 yılı sonuna kadar çözüme kavuşturulması için çalışmalar son aşamaya gelmiş durumda.

Bir diğer öncelikli talebimiz ise 3600 ek gösterge idi. Bu kapsamda Memur-Sen ailesi olarak ortak bir çalışma ile üyelerimize kısmen 3600 ek gösterge kazanımı sağlandı. Ancak bu kazanımı yeterli bulmuyoruz. Çünkü şef ve tekniker kadrosunda çalışan arkadaşlarımıza da verilmesi için talebimiz vardı. Bu talebimizi gerçekleştirmek üzere çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam ediyoruz.

Kongremize Van ve İlçelerimizden katılan iş yeri temsilcilerimiz ve şubemiz yetki alanında bulunan Bitlis ve Hakkari İllerinde Katılan İl Başkanlarımıza ve kıymetli delegasyonumuza çok teşekkür ediyorum.

Kıymetli hazirun, huzurlarınızda Memur-Sen Genel Başkanımız Sayın Ali Yalçın’a ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanımız Sayın Levent Uslu’ya Şubemize ve üyelerimize sağlanan kazanımlar ile bizlere verdikleri değerden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanı Harun Altın Kongre’de güven tazeledi.

Van Şube Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu;

1-Şube Başkanı - Harun ALTIN

2-Şube Bşk Yrd.(Şube Sekreteri) - Kamuran ARVAS

3-Şube Bşk Yrd.(Teşkilatlanma) - Kadir ÇAĞAN

4-Şube Bşk Yrd.(Mali İşler ) - Yusuf GÜNAY

5-Şube Bşk Yrd.(Mevzuat Ve Toplu Sözleşme) - Muhammed KARAKUŞ

Havadis