Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanı Altın, üyelerle yemekte bir araya geldi

Yemekli toplantıya Memur-Sen Van İl Başkanı Mehmet Ali Uca, Şube Başkanı Harun Altın ve Tuşba Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk ve üyeler katılım sağladı.

Toplantının açılış konuşmasında konuşan Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Harun Altın; "Pandemiden dolayı uzun süre üyelerimizle ayrı kaldık, üyelerimizle araya gelememenin üzüntüsünü yaşamaktaydık. Bugün bismillah deyip Tuşba Belediyesin’de bulunan üyelerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sendika olarak normal şartlarda üyelerimizde yıl içerisinde bir çok kez programlar yapıyorduk. Dünyayı ve ülkemizi kasıp kavuran pandemi sürecinden kaynaklanan ayrılıklar bizler ile üyelerimiz arasında mesafe koymuş olsa bile bizler her zaman üyelerimize bir telefonları kadar uzakta olduk. Pandemi şartlarının normale dönmesiyle üyelerimizle bundan sonra programlar yaparak daha sık bir araya geleceğiz" dedi.

Başkan Altın; "Bizler sendika olarak 2022 2023 yıllarına ait 6. dönem toplu görüşmelerde çok geniş kapsamlı kazanımlarımlar elde ettik.

Bu kazanımlarımızın bazıları şu şekilde olmuştur;

-Sosyal Denge Tazminatı Tavan Tutarını %20 artırıldı.

-Sözleşmeli personelin ek ödemelerde tavan tutarın verilmesi sağlandı.

-Büyükşehir Belediyelerinde Ocak 2022 itibariye performans ikramiyesini yükseltildi.

-İkramiye verilen personel sayısı yüzde 50 oranında artırıldı.

-Zabıta ve İtfaiye Memurlarının maaşlarında aylık ilave artış sağlandı.

- Zabıta ve İtfaiyecilerin yan ödeme zamları %50 oranında artırılarak, aylık ilave İtfaiyecilere artış sağlandı.

-İcra Memurlarının tazminatlarında aylık ilave artış sağlandı.

-Ölçü-ayar memurlarına iş riski zammı alındı.

- Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine çocuk yardımı ödenmesini sağlandı.

- Tabip ve diş tabip kadro ve pozisyonlarında bulunanların maaşlarına ilave zam yapılması sağlandı, kapsamı genişletildi.

- Koruma ve güvenlik görevlilerinin maaşlarına ilave zam yapılmasını sağlandı. Silahlı görev yapan koruma güvenlik görevlilerinin ise maaşlarına ilave zam yapılmasını sağlandı.

- Şef kadrolarında bulunan personele ilave zam yapılmasını sağlandı.

- Kamuda görev yapan avukatlara ödenebilecek vekalet ücreti aylık üst sınırının yükseltilmesini sağlandı.

- Eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen aile yardımı yükseltildi.

- Toplu sözleşme ikramiyesi yükseltildi.

-Sosyal Denge Sözleşmesini 2024'e Kadar Uzattık

-Defin hizmetleri çalışan personelin fazla çalışma ücretlerini artırıldı.

-Büyükşehirlerdeki personele ulaşım yardımı sağlandı.

-Yiyecek yardımından yararlanamayan personele kumanya yardımı sağlandı.

-İtfaiye ve zabıta personelinin yemek yardım hakları genişletildi.

-İtfaiye çalışanlarının yıpranma payındaki adaletsizliğin çözülmesi için resmi adım atılmasını sağlandı.

- 3600 ek gösterge memurlarımıza verilmesi konusunda sağlandı.

- Yemek ücretlerinin nakit olarak ödenmesi sağlandı.

- Sözleşmeli teknik memurların arazi tazminatı alması sağlandı.

Bunlara ek olarak sözleşmeli memur arkadaşlarımızın kadroya geçirilmesi hususunda genel merkezimizin gerekli çalışmalar son aşamaya geldiğini de buradan ifade etmek istiyorum dedi.

Memurlarımız ile alakalı en iyi kazanımları yapan ve bundan sonra daha fazla kazanım sağlayacak tek yetkili sendika Bem-Bir-Sen dir. Bizler siz üyelerimizin gücüyle daha güçlüyüz ve daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle ilkini Tuşba Belediyesi’nde bulunan üyelerimizle gerçekleştirdiğimiz programımız bundan sonra diğer ilçelerimizde gruplar halinde üyelerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz." dedi.