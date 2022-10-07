Bekir Bozdağ: Türkiye'ye yeni infaz uygulaması kazandırmayı düşünüyoruz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir'de Yargı Teşkilatı Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşma yapan Bozdağ, cezasızlık algısını ortadan kaldırmak üzere hazırlık içinde olduklarını söyledi.

Bakan Bozdağ, bu kapsamda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getireceklerini ifade etti.

Yeni infaz uygulaması mesajı

AA'nın aktardığına göre Bozdağ, konuyla ilgili olarak, "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz." dedi.

Bozdağ: Önemli adımlar atacağız

Bozdağ, "Özellikle cezasızlık algısına yol açan kimi ceza muhakemesi uygulamaları ve infazla ilgili hususları yeniden ele alıyoruz.

Bir yandan cezasızlık algısını ortadan kaldırırken, diğer yandan infazın ıslah edici, rehabilite edici fonksiyonunu öne çıkaran denetimli serbestlik müessesesini sadece serbestliğin denetimli olduğu bir müessese olmaktan çıkarıp, daha aktif bir hale getirmek ve onun da ıslah ve rehabilitasyon fonksiyonunu güçlendirmek için önemli adımlar atacağız." diye konuştu.

Bu konularda hazırlık talimatını verdiğini söyleyen Bakan Bozdağ, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Aksayan yönleri köklü bir şekilde masaya yatıracağız"

"Yeni dönemde uzlaştırma müessesesini, kamu davasının açılmasını erteleme müessesesini, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması müessesesini, şahsi davanın yeniden sistemimize kazandırılması hususunu, içtimaya dair mevcut düzenlemelerin eski ve yeni uygulamalarını birlikte değerlendirmek suretiyle yeniden ele alınması, gerekiyorsa bütün bu alanların yeniden tanzim edilmesi hususları başta olmak üzere Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza İnfaz Kanunumuzu 2005'ten bu yana geçen 17 yıllık uygulamasını ve bu uygulamada aksayan yönleri köklü bir şekilde masaya yatıracağız ve cesur adımlar atacağız."

Ensonhaber