Bedirhanoğlu: Van'dan vekil çıkarıyoruz

Cumhuriyet Halk Parti'li belediyelerin belli aralıklarla düzenlediği belediye başkanları çalıştayını bu kez Van'da gerçekleştirecek. 27-29 Mayıs tarihlerinde Van'da düzenlenecek olan çalıştay kapsamında 11'i büyükşehir 10'u il olmak üzere toplam 247 belediye başkanı bir araya gelecek. Van'da 3 gün boyunca devam edecek olan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, 247 belediye başkanının bir araya geleceği çalıştayda 31 Mart tarihinden bu yana yaptıkları çalışmalar ve bundan sonraki adımlar masaya yatırılacak.

Ayrıca belediyelerin kendi aralarında yardımlaşmalarını ve ortak projelerde buluşmalarını amaçlayan arama toplantıları yapılacak. Van'da düzenlenecek olan kamp çerçevesinde belediye başkanları il merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek.

Yine bu kapsamda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kentin kanaat önderleri, iş insanları ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelmesi planlanıyor. Van'da düzenlenecek olan çalıştay kapsamında görüşlerini paylaşan CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, parti olarak Van'da durumlarının daha iyi olacağını belirterek, reel verilere göre Van'dan bir vekil çıkaracaklarını ifade etti.

"VAN'DAN BİR VEKİL ÇIKARIYORUZ"

Konuyla ilgili görüşlerini açıklayan CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, Van'da geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyeceklerini belirterek, "Parti Genel Merkezimizin kararıyla şehrimizde Belediye Başkanları Çalıştayı düzenlenecek. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve içerisinde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi Büyükşehir Belediye Başkanlarının da olacağı 240' ı aşkın belediye başkanı 27-29 Mayıs tarihlerinde Van'a gelecek. Çok hacimli bir program olacak.

Van'ın tamamını kapsayan, ilçeler dahil bir program yaptık. Van için özel bir hafta bizi bekliyor. Van'da durumumuz iyi daha iyi olacak. Artık açıklamaktan beis duymuyoruz, Van'dan bir vekil çıkarıyoruz. Duygusal değil reel veriler ve araştırmalar üzerinden bunu söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Bölgegazetesi