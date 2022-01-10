Bedirhanoğlu: Gazetecilerin yüzde 30’u işsiz

CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

GENEL 10.01.2022, 11:05
Bedirhanoğlu: Gazetecilerin yüzde 30’u işsiz

Başkan Bedirhanoğlu, "Gazetecilerin görevlerini yerine getiremediği, haberlerini özgürce yazamadığı bir ülkede demokrasiden söz edilemez” dedi.

"BU TABLONUN BİR AN ÖNCE DEĞİŞMESİNİ UMUT EDİYORUZ"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Van İl Başkanı Bedirhanoğlu, 'Çalışan Gazeteciler Günü' mesajında şu ifadelere yer verdi: "Demokrasinin olgunlaşmasında ve toplumsal bilincin oluşturulmasında değerli katkıları bulunan, önemli bir kamu görevini yerine getiren, gece gündüz demeden ve zaman kavramı tanımadan büyük bir özveriyle tüm enerjisini yurttaşlarımızın doğru haber alması için harcayan basın emekçilerimizin bu gayretleri her türlü takdiri fazlasıyla hak ediyor.

Yasama, yürütme, yargıdan sonra gelen dördüncü güç basındır. Basın mensupları temel ahlaki değerlerden ve tarafsızlık ilkelerinden taviz vermeden ve hiçbir sansüre maruz kalmadan gazetecilik görevlerini yerine getirebilmelidir. Ülkemiz basın özgürlüğünde 180 ülke arasında maalesef 153'üncü sırada bulunuyor. 2021 yılında 390 gazeteci işten çıkarılmış, 139 gazeteci ise baskılar nedeniyle istifa etmiştir. Köklü bir basın ve gazetecilik geçmişi olan bir ülkeye yakışmayan bu tablonun bir an önce değişmesini umut ediyoruz. 

"GAZETECİLERİN EN AZ YÜZDE 30'U İŞSİZ DURUMDADIR"

Ülkemizde basın yayın organlarının özgürlükleri bir an önce sağlanmalı ve çalışan gazetecilerin iş koşulları mutlak surette iyileştirilmelidir. Umuyorum ki, yalnızca doğruları yazarak, mesleğini onuru ve ahlakı ile yerine getiren, kamuoyunun bilgi almasına olanak sağlayan gazetecilerimizin üzerinden bu sis perdesi hemen kalkar. Son 10 yılda çeşitli sebeplerle kapanan yüzlerce medya kuruluşunda çalışan gazetecilerin üçte biri işsiz kalmıştır. Türkiye'de gazetecilerin de en az yüzde 30'u işsiz durumdadır.

Bu sayı her geçen gün daha da artmaktadır. Yine İletişim Fakültelerinden her yıl mezun olan binlerce gençten, sadece yüzde 5'i sektörde iş bulabilmektedir. Bu olumsuz tablonun değişmesi için demokrasiye, özgürlüğe inan tüm herkesin elini taşın altına koyması elzemdir. Gazetecilerin görevlerini yerine getiremediği, haberlerini özgürce yazamadığı bir ülkede demokrasiden söz edilemez. 

Demokratik, ahlaki ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hizmet eden ister aktif çalışsın, ister işsiz olsun tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevleri başında yaşamını yitiren basın emekçilerini de rahmetle yad ediyorum."

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