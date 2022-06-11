BDDK yeni düzenlemeyi duyurdu! Kredi kartı asgari ödeme yüzdeleri değişti

Kredi kartı ve tüketici kredilerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredilerinde vade sınırı, kredi kartlarında da yeni asgari ödeme tutarı ve dönem borçlarına ilişkin düzenleme yaptı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar sonrası herkes tüketici kredilerindeki yeni vade sınırını ve kredi kartlarındaki yeni asgari ödeme tutarını merak etmeye başladı. İşte tüm detaylar...

GENEL 11.06.2022, 10:18
BDDK yeni düzenlemeyi duyurdu! Kredi kartı asgari ödeme yüzdeleri değişti

Son dakika: Kredi kartı ve tüketici kredileri için yeni bir karar alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Gelire Endekli Senet'i (GES) duyurmasının ardından yeni hamle bankacılık sektöründen geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredileri genel vade sınırı ve kredi kartı asgari ödeme tutarları ile dönem borçlarında değişiklik yaptı. Buna göre tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırı belirlenen tutarlar için 12 veya 24 ay olarak belirlendi. Kredi kartları için asgari ödeme tutarında da 25 bin TL'lik limit kritik sınır olarak ortaya konuldu. İşte kredi kartı ve tüketici kredileri için alınan yeni kararlar...

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE VADE SINIRI VE TAKSİT SAYISI BDDK,

Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanan adımlar kapsamında, finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirleri duyurdu. Buna göre Kurul, tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının, kredi tutarı 50 bin liranın üzerinde 100 bin liranın altında olan krediler için 24 ay, 100 bin liranın üzerinde olan krediler için 12 ay olarak belirlenmesine karar verdi.

KREDİ KARTLARINDA ASGARİ ÖDEME TUTARI VE DÖNEM BORCUNDA DEĞİŞİKLİK

Kurum, limiti 25 bin liranın altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 20'si; limiti 25 bin liranın üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 40'ı olarak belirlenmesine karar verdi. BDDK, devam etmekte olan çalışmalar hakkında şunları kaydetti:

"Konut kredilerinde kredi değer oranının tutar bazlı farklılaştırılması, ticari krediler başta olmak üzere selektif yaklaşımın iyileştirilmesi amacıyla kredilerin yatırım ve ihracat gibi üretken alanlara yönlendirilmesi, yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren tüzel kişilere kullandırılacak kredilerin risk ağırlığının artırılması ve yurt dışı yerleşiklere tahsisli swap imkanının getirilmesi hususlarında gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır." Düzenleme öncesinde tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin lira altındaki tutarlar için 36 ay, 50 bin liranın üzerindeki tutarlar için ise 24 ay vade olarak uygulanıyordu.

MYNET

Yorumlar (1)
fr 3 saat önce
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