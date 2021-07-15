Bayram tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili ne zaman bitiyor?

Kurban bayramına kısa bir süre kala pek çok kişi tatil süresini araştırmaya başladı. Peki, kurban bayramı tatili hangi gün başlıyor. Kurban bayramı tatili süreci güncel

Bayram tatili ne zaman başlıyor? Kurban bayramı tatili kaç gün?

Kurban bayramı tatili 9 gün olarak açıklandı. 12 Temmuz’da yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tatilin 16 Temmuz Cuma akşamı başlayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kabine toplantımızda yaptığımız istişarede, pazartesi günkü yarım günü, idari tatil olarak belirleme kararı aldık. Böylece vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyorlar.

15 Temmuz'u, zaten malum FETÖ terör hareketi sebebiyle o günü tatil olarak ilan etmiştik. O gün itibari ile başlıyoruz ve süreç bu şekilde devam ederken 16'sında herkes mesaisinde olabilecek. Bu kararın, gerek bulundukları yerde kurbanlarını kesecek, gerek memleketlerine ziyarete gidecek, gerekse bu süreyi tatili için kullanacak vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.yeniakit