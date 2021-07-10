Bayram tatili kaç gün olacak? Bayramda kısıtlama olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte vatandaşlar bayram tatilinin kaç gün olacağını araştırmaya başlamıştı. Kurban Bayramı tatili için meraklı bekleyiş sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Son günlerin en merak edilen konularından biri olan bayram tatili ile ilgili açıklama yapan Erdoğan, '9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete sesleniş konuşmamda halkıma duyuracağım' ifadelerinde bulundu.

Bayram Tatili Açıklaması

Bugün Diyarbakır'da kıldığı Cuma namazının ardından gazetecilere önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, herkesin gündeminde olan Kurban Bayramı tatiline de değindi. Kurban Bayramı ile ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü söyleyen Erdoğan, 'Çünkü tatil süreci sanki böyle 10 ile 9 arasında dolaşıyor. Ama bunu en azından millete seslenişte halkıma duyuracağım' dedi.



Aşı Açıklaması

Ülkemizde hızla devam eden aşılama programı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşılamada şu anda 58 milyonun aşılmış vaziyette olduğunu aktardı. Aşılamada kademe sistemi olduğunu ve yaş gruplarına göre getirildiğini söyleyen Erdoğan, 'BioNTech'ten gelen bir miktar aşı var. Sinovac'tan bir miktar aşı geldi, geliyor' dedi. Öte yandan tüm bunlarla birlikte yakın bir zamanda BioNTech'in mucitleri Uğur Şahin ve eşini misafir edeceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı, 'BioNTech'te çok daha seri adım atacağız. Diyarbakır'daki aşılamadaki isteksizliği de ne yapıp edip gidereceğiz. Batı illerinde nasıl oluyorsa ben Diyarbakır'da da aşılanmanın süratle olacağına inanıyorum. Şu anda Diyarbakır'da oranda sıkıntımız var. Ben bunu aşacağımıza inanıyorum' dedi.