Bayram tatili için araç kiralamak istedi, hem tatilinden hem parasından oldu

Gaziosmanpaşa'da bayram tatili için şehir dışına çıkmak isteyen tekstil işçisi Cengiz Aydemir, hayatının şokunu yaşadı. Tatile çıkmak için internetten araç kiralamak isteyen Aydemir, hem parasından hem de gitmek istediği tatilden oldu. Bir araç kiralama firmasıyla iletişime geçerek 9 bin 200 TL ödeme yapan Aydemir, firmanın tekrar para istemesinden şüphelenince soluğu karakolda aldı. İşte olayın detayları!

GENEL 18.07.2022, 11:57
Bayram tatili için araç kiralamak istedi, hem tatilinden hem parasından oldu

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde ikamet eden tekstil işçisi Cengiz Aydemir, Kurban Bayramı'nın ilk günü olan cumartesi günü ailesiyle tatile çıkmak için araç kiralamak istedi. İnternet kısa bir araştırma yapan Aydemir, bir araç kiralama firmasıyla iletişime geçti ve firma yetkilileriyle görüştükten sonra 3 bin TL parayı verilen hesaba gönderdi.

Daha sonra firmadan aranan Aydemir'e ailesinin sigortalanması için 6 bin 200 TL paranın da gönderilmesi istendi. Aydemir, firma tarafından verilen banka hesabına söylenen miktarı da gönderdi. Kısa bir süre sonra firma tarafından Aydemir'e, işlemde bir yanlışlık olduğu söylenerek, yeniden 6 bin 200 TL parayı hesaplarına gönderilmesi istendi.

Durumdan şüphelenen Aydemir, parayı yatıramayacağını ve araç kiralamaktan vazgeçtiğini söyleyerek, toplam olarak göndermiş olduğu 9 bin 200 TL parayı geri istedi. İddiaya göre firma tarafından bu talep geri çevrildi. Dolandırıldığını anlayan Cengiz Aydemir polis merkezi amirliğine ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, firma yetkililerinden şikayetçi oldu.

"PARAMI GERİ VERMEDİLER, ARACI TESLİM ETMEDİLER"
Yaşananları anlatan Cengiz Aydemir, "Kurban Bayramı'nın ilk günü ailemle birlikte tatil için Kastamonu'ya gitmek için araç kiralamak istedim. İnternet üzerinden bir araç firması ile iletişim geçerek 7 günlüğüne araç kiraladım. Firma ile anlaşıp hesaplarına 3 bin TL para yolladım. Aracın akşam saat 18.00'da teslim edileceğini söyledi.

Daha sonra firmadan başka biri beni arayarak ailemin güvenliği açısından sigorta yapmak için 6 bin 200 TL parayı hesaplarına yatırmam gerektiğini söyledi. Ben de güvendim son istenen miktarı da hesaplarına yatırdım. Akabinde bu arkadaşlar tekrar benimle iletişime geçerek işlemi yanlış yaptığımı ve tekrar hesaplarına 6 bin 200 TL para yatırmamı istediler. Ben de durumdan şüphelenerek kendilerine parayı yatıramayacağımı ve toplamda yatırmış olduğum 9 bin 200 TL parayı geri istedim.

Ondan sonra çeşitli bahanelerle parayı geri veremeyeceklerini ve aracın teslim edilemeyeceğini belirttiler. Hatta bana hesaplarına tekrar 6 bin 200 TL yatırdığım takdirde 12 bin TL ödeme yapacaklarını ve kiraladığım aracında akşam saatlerinde teslim edileceğini söylediler. Bunun üzerine ilk önce polis merkezi amirliğine daha sonra ise Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek firma ve iki yetkilisinden şikayetçi oldum. Burada savcımız bana, bu firmanın bizi dolandırdığını söyledi" dedi.

"TATİLE GİDEMEDİK, ÇOCUKLARIM MAĞDUR OLDU"
Aydemir, iletişime kurduğu iki firma yetkilisinin mesajlaşma uygulamasındaki profil fotoğraflarının iki iş insanına ait olduğunu, bu kişilerin fotoğraflarını kullanarak güven sağladıklarını söyledi. Bu kişilerin aynı yöntemle inşaları dolandırmaya devam ettiklerini belirten Aydemir, "Bayram bitti ama bu kişiler halen internet üzerinden insanları dolandırmaya devam ediyorlar. Bu da benim çok zoruma gidiyor. Biz tatile gidemedik, çocuklarım mağdur oldu. Bütün paramı onlara kaptırdım.

Kelimelerle ifade edilmez bir sıkıntı var içimde. Aile içinde bir huzursuzluk başladı. Yaşadığımız olayın stresi ile ailemin üzerine çok gidiyorum. Çok üzgünüm. Ben dolandırıldım, başka arkadaşların dolandırılmasını istemiyorum. Bundan sonra asla internetten alışveriş yapmam, bir ceket bile almam. Bırak ceketi kendime iç çamaşırı bile almam. Bayramımız birinci gününden itibaren zehir gibi geçti. Kurban kestim ama kurbanımın bile tadını alamadım. Ben devletimizden bu insanların bir an önce yakalanmalarını istiyorum" diye konuştu.

DHA

Yorumlar (0)
30
açık
Namaz Vakti 18 Temmuz 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22