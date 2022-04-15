Bayram öncesi vatandaşa kötü haber! En ucuz bilet 700 lira oldu

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde seyahat edeceklere kötü haber geldi. Rusya ile Ukrayna savaşının ardından petrol fiyatlarında görülen yükselişler sonrası akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmişti. Akaryakıt fiyatlarındaki artış sonrası seyahat şirketleri geçen yıla göre fiyatları yüzde 50 ila 75 arasında zam yaptı. İstanbul'dan en yakın tatil beldesine gidiş için tek yön en ucuz tek yön bilet 350 lira oldu. İşte güncel otobüs, uçak ve tren yolcu bilet ücretleri...

GENEL 15.04.2022, 17:39
Bayram öncesi vatandaşa kötü haber! En ucuz bilet 700 lira oldu

Akaryakıta yapılan zamların ardından otobüs bilet fiyatları da arttı. Artan maliyetler şirketleri zam yapma hazırlığına soktu. Ramazan bayramına kısa bir süre kala yurtiçi uçak ve otobüs biletlerinin fiyatları da güncellendi. Fiyatlar geçtiğimiz yıla göre yüzde 50-75 arasında artış kaydettti.

Yılın ilk tatilini, tatil bölgelerinde veya memleketlerinde geçirmek isteyen İstanbullular’ın, gidiş-dönüş ortalama en az 700 lira ödemesi gerekiyor. Bayram tatilinden hemen önceki son resmi iş günü olan 29 Nisan Cuma günü dikkate alındığında, otobüs şirketlerinin İzmir, Antalya ve Bodrum gibi tatil bölgelerine 'tek yön' tarifesi 350 liradan başlıyor ve 500 liraya kadar uzanıyor. Uçakla seyehatte ise tatil bölgelerine tek yöne gidişin maliyeti ise kişi başı en az 700 lira düzeyinde.

BAZI FİYATLAR ŞU ŞEKİLDE:

Otobüsle İstanbul- Antalya,İzmir ya da Bodrum gidiş dönüş en az 700 lira,

Otobüsle İstanbul- İzmir gidiş-dönüş en az 700 lira

Uçakla İstanbul - İzmir gidiş dönüş 1200 lira

Otobüsle İstanbul- Antalya gidiş-dönüş en az 760

Uçakla İstanbul- Antalya gidiş dönüş en az 1400 lira

Uçakla İstanbul - Bodrum gidiş dönüş en az 1400 lira

Otobüsle İstanbul- Ankara gidiş dönüş en az 700 lira

Uçakla İstanbul - Ankara gidiş dönüş en az 1000 lira

YHT ile İstanbul - Ankara gidiş- dönüş 261 lira ( sınırlı sayıda)

Otobüsle İstanbul- Trabzon gidiş-dönüş en az 900 lira

Uçakla İstanbul- Trabzon gidiş- dönüş 1450 lira

‘OTOMOBİLİ BIRAKIP OTOBÜSE YÖNELDİLER’
Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; konuyla ilgili görüşlerini aktaran Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan, akaryakıt fiyatları nedeniyle insanların otomobille seyehat yerine otobüs ve uçak seyehati tercih ettiğini söyledi. Özcan şöyle devam etti:

“Şu anda bayram için otobüs doluluk oranlarımız yüzde 80’e ulaşmış durumda. Bakanlıktan ek seferler için izin istedik. Yakında ek seferleri de her sene olduğu gibi devreye alacağız. Fiyatlar ise şu anda olduğu seviyeden daha yukarı gitmeyecek. Ek seferlerin fiyatları da mevcut otobüs fiyatlarıyla aynı seviyede olacak.”

TRENLERE 45 BİN KİŞİLİK EK SEFER
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı otobüs ve uçak yolcuğuna göre fiyatları daha uygun olan tren seferlerini arttırmak için adım attı. Bu kapsamda, bayram döneminde yüksek hızlı tren hattında 10 bin 728, konvansiyonel trenlerde 34 bin 800 olmak üzere toplam 45 bin 528 kişilik ek sefer konulacak. Ankara-İstanbul, Konya-İstanbul YHT hatlarında ek seferler ile İzmir, Doğu Ekspresi, Ege Ekspresine konulacak ek vagonlara ilişkin biletler bugünden itibaren satışa çıkacak. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, TCDD Taşımacılık AŞ’nin, Ramazan Bayramı nedeniyle artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için trenlere ek sefer konulacağı duyuruldu.

Buna göre, Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) ve Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) hatlarında ek YHT seferleri düzenlenecek. 29-30 Nisan ve 1-6-7-8 Mayıs tarihleri arasında her gün işleyecek ek seferlerle 10 bin 728 kişilik ilave kapasite sağlanacak. Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) arasında karşılıklı işleyecek YHT’ler, Ankara’dan 11.50, İstanbul’dan (Söğütlüçeşme) 17.50 saatlerinde hareket edecek. Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) arasında karşılıklı işleyecek YHT’ler ise Konya’dan 09.45, İstanbul’dan (Söğütlüçeşme) 15.30 saatlerinde hareket edecek.

Mynet

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