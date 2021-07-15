Bayram namazı saat kaçta?
Bayram namazı saati 20 Temmuz | 20 Temmuz Salı günü kurban bayramının 1.günü idrak edilecek. Bayram sabahı camilere, mescitlere akın edecek milyonlar Diyanet İşleri’nin bayram namazı saatini açıklayıp açıklamadığını merak ediyor.
Mübarek kurban bayramı 20, 21, 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayram öncesinde milyonlar kurban bayramı namazının saatini araştırmaya başladı. Kurban bayramı namazı saat kaçta 2021
Bayram namazı saat kaçta? Kurban bayramı namaz saatleri
Kurban bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi web sitesinden illere göre bayram namazı saatlerini paylaştı.
İşte, il il bayram namazı saatleri:
Ankara 06.10
İstanbul 06.23
İzmir 06.36
Antalya 06.25
Trabzon 05.41
Kayseri 06.02
Bursa 06.25
Zonguldak 06.11
Sivas 05.54
Kars 05.28
Adana 06.07
Hatay 06.05
Van 05:31
|İmsak
|03:03
|Güneş
|04:48
|Öğle
|12:18
|İkindi
|16:11
|Akşam
|19:37
|Yatsı
|21:14
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23