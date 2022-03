Başkan Vekili Aydın, öğrencilerle buluştu

İpekyolu Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen buluşmada Başkan Vekili Aydın, gençlere mesleki bilgi ve tecrübelerini aktardı. Öğrencilerin tek tek sorularını yanıtlayan Kaymakam Aydın, onlara önemli tavsiyelerde bulunarak öğrencilerin kendilerine bir hedef belirleyerek çalışmalarını bu doğrultuda yapmaları gerektiğini vurguladı.

Kendi hayatından örnekler vererek açıklamalarda bulunan Başkan Vekili Aydın, “Kariyer basamaklarını çıkarken mutlaka bir hedefiniz olmalı. Daha sonra hedefe uygun olarak strateji geliştirmelisiniz. Yaptığınız ya da ileriki hayatınızda yapacağınız işi ya sevecekseniz ya da seveceksiniz. Çünkü bunun başka alternatifi yok.

İşinizi sevmezseniz keşkelerle hayat basamaklarından mutsuz olarak çıkacaksınız ne yazık ki. O yüzden işinizi sevin ya da sevdiğiniz mesleklere yönelin. Olmaktan ziyade yapmak önemlidir. Çok iyi bir okulda çok iyi bir derece ile okulunuzu bitirebilirsiniz fakat önemli olan bu okulu nasıl bitirdiğinizdir. Bu süreçte neler öğrendiğiniz kendinize neler kattığınızdır.

Unutmayın ki bu maratonda çok çalışan kazanıyor. Hangi bölümü okursanız okuyun o işi öğrenin sonrasında zaten daha rahat meslek sahibi olursunuz. Elbette bu süreçte zorluklar olacak ancak her zorluğu yenebilecek güçte olduğunuzun farkında olun” diye konuştu. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın daha sonra programa katıldıkları için öğrencilerin seçilmiş öğrenciler olduğunu her birinin gelecek vaat ettiğini ve her bireyin önce kendine faydalı olmasını sonra ailesine, çevresine, topluma sonra da ülkemize faydalı bireyler olması gerektiğini vurguladı.

Öğrencilerle kariyer günleri buluşmasına İpekyolu Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Birim Müdürleri, Kazım Karabekir Anadolu Lisesi Müdürü Turgut Gönül, Müdür Yardımcısı Ebru Akyol Turan ve lisede görevli öğretmenler katıldı.