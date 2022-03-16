Başkan Uce: Van’da sağlık hizmetleri aksıyor

Sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunların biran önce çözüme kavuşturulması gerektiğini belirten başkan Uce, “Saadet Partisi İpekyolu İlçe Başkanlığı olarak yaptığımız mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarımızın özellikle sağlık hizmetleri konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşadığını şahit olduk ve bu hafta ki gündemimizi; İpekyolu'nda ki sağlık hizmetleri olarak belirledik.

İpekyolu ülkemizin en büyük ilçelerinden biri olmasına rağmen bugün sağlık hizmetleri konusunda ciddi sıkıntıların olduğu bir ilçedir. İlçemiz de merkez mahallelerde 19 Erçek ve Ortanca mahallerinde de 1’er adet olmak üzere toplam 21 adet Sağlık Ocağı bulunmaktadır. İlçemizde ki Sağlık Ocaklarında sadece aile hekimleri bulunmaktadır.

Hastane ihtiyacı için vatandaşlarımız ya Edremit'te ki Bölge Hastanesine ya da duruma göre Tuşba'da ki Araştırma Hastanesine gitmek zorunda kalmaktadır. Hali hazırda doktor sayısının yetersiz olması nedeniyle il genelinde sağlık hizmetleri aksamaktadır.

İpekyolu ilçesinde özellikle Edremit ve Tuşba'ya uzak yerlerde ikamet eden vatandaşlarımız için sağlık hizmetleri çileye dönüşmektedir. Özellikle uzak mahallelerden ve köylerden…

Saadet Partisi İpekyolu İlçe Başkanlığı olarak yetkilileri İlçemizde ki sağlık hizmetlerinde yaşanan sorun ve sıkıntıları yerinde görmeye davet ediyor ve sağlık hizmetleri konusunda çözüme yönelik adımlar atmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bölgegazetesi