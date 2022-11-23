Başkan Tuğrul’dan araç sahiplerine önemli uyarı!

Bilindiği üzere, Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlamaktadır.

Kış lastiği takma zorunluğu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emin Tuğrul, “Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanmaktadır. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin, insanların can ve mal güvenliği açısından, sorunsuz seyahat için kış şartlarında, tüm araçlarda kış lastiği kullanılması büyük bir önem taşıyor.

Bu uygulama ile kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmaması gerekir. Aksi durumda trafik cezası ile karşı karşıya kalacaklardır. Kış lastikler, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklere oranla, daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor” diyen Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emin Tuğrul, araç sahiplerinin öngörülen koşullara göre, mevsimsel dönemlerde hem araç bakımlarını yapmalarını hem de kış mevsimine uygun lastik kullanmaları gerektiğini belirtti.

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