Başkan Say’dan Milli Maça davet

Edremit’in ve Van’ın tarihe bir güne ev sahipliği yapacağını söyleyen Başkan Say, Milli takıma destek çağrısında bulundu. Maçın ülke adına önemine vurgu yapan Başkan Say, “Erkek A Milli Hentbol Takımımız, Kuzey Makedonya ile önemli bir müsabakaya çıkacak.

EHF Erkekler EURO 2024 elemeleri yolunda son derece önem taşıyan bu karşılaşmaya tüm hemşerilerimizi bekliyoruz. 16 Ekim Pazar günü şehrimiz tarihi bir güne daha tanıklık edecek. Edremit Nur Tatar Kapalı Spor Salonumuz saat 17.00’da başlayacak karşılaşma için, Milli Takımımıza ev sahipliği yapacak. Bu tarihi günde ben inanıyorum ki hemşerilerimiz de Milli Takımımızın galibiyetine yürekten destekleriyle katkı sunacak” dedi.

Vanbölgegazetesi