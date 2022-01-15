Başkan Salih Akman 3 yıllık çalışmalarını anlattı

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya gelerek, 3 yıllık çalışmalarını anlattı.

GENEL 15.01.2022, 10:07
Başkan Salih Akman 3 yıllık çalışmalarını anlattı

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya gelerek, 3 yıllık çalışmalarını anlattı. Akman, 3 yıllık süre içerisinde tamamladıkları, yapımı devam eden ve ihalesi biten projeleri açıkladı. Sözlerine tamamladıkları projeleri anlatarak başlayan Başkan Akman, “Tamamlanan projelerimiz; hizmet binamız, İskele 2. etap sahil bandı, İskele kampüsü 1 ve 2. etap sahil yolu, makina idman garajı, toplum yaşam merkezi, Ayanıs halk plajı, Şemsibey Parkı, 5 mahalleye 5 adet sentetik çim sahadır. Tuşba Belediyemizin hizmet binası göreve geldiğimiz zaman belediye olarak barakalarda, konteynerlerde görev yapmaktaydık. 18 ay içerisinde hizmet binamızı bitirdik. Bize maliyeti 32 milyon oldu” dedi.  

‘Bu yolu bitirdik’ 

Akman, İskele 2. etap sahil bandını ve tamamladıkları diğer projeleri anlatarak, “İskele 2. etap sahil bandını yaptık. 2. etap 90 dönümdür. Bu 90 dönümü de yapıp bitirdik, faaliyete soktuk. 2 parkımızın toplam alanı 140 dönümdür. Bunun içinde bisiklet yolu, sahil yolu, yaya ve birçok oyun alanları da mevcuttur. İskele sahil yolunu bitirdik. Yolumuz yaklaşık olarak 5.3 kilometre uzunluğundadır. İskele 15 Temmuz Şehitler Parkı’nı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsüne bağlamaktadır. Bu sahil yolumuz 40-50 yıldır kangren haline gelmiş bir yoldu. Bu yolu biz yaptık bitirdik, üniversite ile bağladık. Allah nasip ederse Büyükşehir tarafından yeni açılan sahil yolu ile birleştirip Mollakasım’a kadar bu yol devam edecek. Mollakasım’dan sonra da etap olarak devam edecek. Şemsibey Mahallesi parkı olmayan bir mahalleydi göreve geldiğimiz zaman. Bin 500 metrekare üzerinde kurulu olan parkımız da Erciyes Anadolu Holding tarafından yapıldı” diye konuştu.  

‘Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesi altında yapılıyor’ 

Yapımı devam eden projelerden de söz eden Akman, “Yapımı devam eden projelerimiz ise, çok amaçlı spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, tribünlü spor sahası ve konut projesidir. Çok amaçlı spor sahamız Belediyemizin yanındadır, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılıyor. Yarı olimpik yüzme havuzu da Belediye binamızın yanındadır. Bu proje de Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesi altında yapılıyor” diye aktardı. 

‘Van’da kurulacak ilk semt pazarı özelliğine sahip’ 

Akman ihalesi biten projelere de değinerek, “İhalesi biten projelerimiz var. Bunlardan biri Tuşba Millet Bahçesi ve 2. kapalı semt pazarı bedesten. Tuşba Millet Bahçesi, 712 dönümdür. Sayın Bakanımıza biz bunu sunduğumuz zaman ‘dosyanızı hazırlayın, projenizi hazırlayın, bize getirin’ dedi. Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda 210 dönümü YYÜ, 10 dönümü Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, 175 dönümü Tuşba Belediyesi, geriye kalan da hazne ve mera olarak kullanılacağını biz kendilerine müracaat ettik. Sayın Bakanımıza biz bunu sunduk. Sayın Bakanımız kabul gördü. TOKİ ihalesi 22 Aralık’ta yapıldı. Şimdi de biz 7. sıradayız. Tahminen bu ay sonu yer tespit edip kendilerine vereceğiz. Mart ayı itibariyle de çalışmalarına başlanacak. Bedesten semt pazarımız için seçim arifesinde biz vatandaşlarımıza söz verdik. Bunu da biz İstasyon Mahallesinde 2 bin 500 metrekare üzerinde kuracağız. Van’da kurulacak ilk semt pazarı özelliğine sahip” şeklinde konuştu.  

‘20 bin mağdur vardı’ 

Van Gölü Kuzey Geçiş Demiryolu Projesi’ni de anlatan Akman, “Van Gölü Kuzey Geçiş Demiryolu Projesiydi. Burada 20 bine yakın insan mağdur olmuştu. Kuzey Demiryolu Hattı burada 30-40 yıl önce Tatvan, Adilcevaz, Ahlat, Erciş üzerinden demiryoluna bağlanmak şartıyla proje yapılmıştı ama isim vardı cisim yoktu. Biz de sayın Bakanımıza arz ettik. Hemen hemen 1 yıl gidip geldik ve çözdük. Vatandaşlarımızı da bu mağduriyetten kurtardık” dedi.

Fatma Polatcan / WanHaber.com ÖZEL

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