Başkan Peker, Muradiye’nin sorunlarını gündeme taşıdı

İlçenin hemen hemen her alanda problemlerinin olduğunu ve vatandaşların mağduriyet yaşadığını Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Van İl Başkanı Erdinç Peker, “Öncelikle ciddi manada kaliteli içme suyu sıkıntısı var. İlçemizin Kaşkabulak ve Geregamış ırmaklarının başına ne getirdiler bilmiyorum ancak artezyen kuyuları hem yetersiz hem de kalitesiz durumda. Oysa Korğ deresine gölet yapılarak Kaşkabulak, Geregamış ve Yukarıargit kaynak suları ile halkımız eskisi gibi kaliteli ve lezzetli suyuna kavuşturulabilir” dedi.

“İLÇEDE ULAŞIM ANLAMINDA CİDDİ SIKINTILAR VAR”

İlçedeki bazı alanların turizme kazandırılması gerektiğini ifade eden Başkan Peker, ilçede fiziksel aktivasyon alanlarının da yapılmasının elzem olduğunu belirterek, “Başta Muradiye Kalesi neden mesire ya da seyir alanı olarak düzenlenip hem ilçe halkına hem de turizme kazandırılmıyor? Bununla beraber halkımızın ailecek gidip stres atabileceği aile çay bahçeleri ve çocukların zaman geçirebileceği çocuk parkları yapılmıyor? Bunun için eski meteoroloji ve eski hastanenin olduğu yer gayet müsait durumda.

Özellikle ilçemizdeki memur kesimi bu tür ihtiyaçlarını gidermek için yer yer Erciş’e gidiyorlar, alışverişlerini de yine Erciş’te yapıp geri dönüyorlar. Muradiye Şelalesi’nin bulunduğu bölgede bireysel sportif faaliyetlerin yapılabileceği alanlar, yaşlı vatandaşlarımız için de fiziksel aktivasyon birimleri yapılmalıdır.

Bu fiziksel aktivasyon birimlerinin sadece şelale bölgesinde kalmayıp ilçemizin hemen hemen her mahallesine yayılması gereklidir. Yaşlı vatandaşlarımızın egzersiz yapabileceği alanlar, gençlerimizin paten, bisiklet akrobasisi yapacağı alanlar ve tüm vatandaşlara hitap edecek olan futbol, basketbol, voleybol sahaları ve tenis kortlarının ilçe kazandırılması önemlidir.

Muradiyeli vatandaşlarımızın Van Gölü’ne, Muradiye Şelalesi’ne ve Van Erciş yol ayrımına kadar ulaşabileceği şehir içi servisler yok. Bu durumda insanlar kendi imkanlarıyla bahsettiğimiz güzergahlara ulaşmak zorunda kalıyor. Bununla beraber ova köylerinden geçecek olan mahalle servislerinin (Küçükköy’den başlayıp Ovapınar’a kadar) de insanlarımızın hizmetine girmesi gerekiyor. İlçe garajının da faaliyete sokulması ile birlikte Van, Erciş, Çaldıran minibüslerinin bilindik zaman periyotları dahilinde sefer yapması ilçeye çok büyük katkı verecektir” diye konuştu.

“BÖLGEDE KÖY PAZARI KURULMALI”

Başkan Peker, Muradiye, Çaldıran ve Erciş bölgesindeki mahallelerde yaşayan vatandaşların ürettikleri ürünleri satabilecekleri bir köylü Pazarı’nın kurulmasının ilçe ekonomisine olumlu anlamda etki edeceğini vurgulayarak, “Vatandaşlarımızın ürettiği tarım ürünleri için soğuk hava depoları, üretilen sebze, meyve, yeşillikler, süt ve süt ürünlerinin, yağ imalatı, kaz, tavuk ve ördek gibi canlı hayvanların pazarlanması ve halkımızın buradan gelir elde etmesi, Sanayi Sitesi’nin, tarımsal ve hayvansal ürünlerin değerlendirilip pazara dönüştürüldüğü üretim merkezlerinden biri olması Muradiye’nin ekonomisini canlandıracaktır” ifadelerini kullandı.

“DOĞALGAZ SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞTURULMALI”

İlçede hastane ve doğalgaz anlamında da yaşanan sıkıntılara değinen Başkan Peker, “İlçedeki hastanemizin ana binası çürük sebebiyle yıktırıldı. Ek bina yapıldı, yerine ana bina yapılacaktı ancak yıkılan yer şehir merkezinde ve arsası küçük. Yumaklı, Karaoğlan ve Fevziçakmak Mahallesi dahil yaklaşık 2600 dönüm hazine arazisi olmasına rağmen şehirleşme neden hazine arazisinin olduğu tarafa kaydırılmıyor? Bu bağışlanan yerin teslim alınıp hastane ana binası yapılması ve ek binanın ise acil 112, ilçe sağlık müdürlüğü ve aile hekimlikleri olarak kullanılması gerekiyor.

Yenişehir Mahallesi’ne ve Yavuzselim Mahallesi’nin az bir kısmına doğalgaz verildi. Kalan yerlere de özellikle Yavuzselim Mahallesi’ne 2022 yılında doğalgaz hizmeti verileceği söylendi. Bu mahalle sakinlerinin çoğu evlerine doğalgaz tesisatı çektirdi, birçoğu kat kalorifer sistemini iptal etti. Kömürün tonu şu an 8 bin TL, Eylül ayından bu fiyatların giderek artacağı söyleniyor. Vatandaşlarımızın çoğunun bu fiyata kömürü almaları olanaksız gibi gözüküyor. Doğalgaz altyapı çalışmaları başlatılmadı ve başlayacağı konusunda da herhangi bir malumatımız yok” dedi.

“KAMU KURULUŞLARI TEKRAR MURADİYE’YE KAZANDIRILSIN”

Kapatılan kamu kurum ve kuruluşlarının ilçeye tekrardan kazandırılması gerektiğini ifade eden Başkan Peker, “Başta DSİ İşletme Şefliği, Tapu Kadastro Müdürlüğü, Askerlik Şubesi, Türk Şeker AŞ, Tarım Kredi Kooperatifi ve elzem olan Muradiye Meslek Yüksekokulu’nun da en az 5 bölümle açılması, Tekstil Fabrikasının açılması ve açılan bu fabrikada ilçe gençlerinin istihdam edilmesi gerekiyor.

Kaymakamlık tarafından yönetilen tekstil atölyesi hala açılmadı. Farklı mahallelerimizde ikamet eden halkımızın ilçe merkezindeki esnafla alışveriş yapması için tüm köylere, Muradiye Belediyesi’nin servis çıkarması gerekiyor. Muradiye’nin Görecek, Saraç ve Akbulak’ta 12000 metre stabilize yolun asfaltlanması Morgedik, Sarımehmet barajlarında bekletilen suların Muradiye’nin de faydalanmasının DSİ Bölge Müdürlüğü veya diğer kademelerin duruma bir an önce el atıp yaklaşık 102000 hektar alanın tarıma tekrardan kazandırılması gerekiyor.

Kamu kuruluşlarında liyakatsiz kurum amirlerinin bir an önce görevlerinden el çektirilip yerlerine işin ehli liyakat sahibi insanların ilçeye faydalı personellerin yerlerine yerleştirilmesinin ayrıca üstünde durulması gerek. Muradiye’nin can damarı olan Bendimahi Çayı’nın çöplerden ve kanalizasyonlardan ayırılıp ıslah edilmesi ve mesire alanlarına kavuşturulması gerekiyor. Bendimahi Çayı aracılığıyla Van Gölü’ne akıtılan Muradiye’deki arıtma tesislerinin bir an önce ıslah edilip uygun halde çalışmasına yönelik projeler hazırlanmalıdır.

Anzaf Çayı’nın hali hazırda olan dere yatağında yeşeren ağaçların vatandaşlarca kesilmemesi ve olan yerlerin mesire alanları olarak kullanılması ilçemiz için büyük kazançlar olacaktır. Bununla beraber belediyecilik sanayisine etkisi olacağını düşündüğümüz asfalt ve kilit parke şantiyesi gibi iş sahaları da vatandaşlara hizmet için kurulmalıdır diyorum” ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi