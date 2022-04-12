Başkan Peker: "Memleketimiz için yeni bir süreç başlıyor"

DEVA Partisi Van İl Başkanı Erdinç Peker, vatandaşlarla çay sohbetinde bir araya geldi. Peker, partilerinin kentte büyüyüp, gelişmesi için mücadele vereceklerini belirterek, "Memleketimiz için yeni bir süreç başlıyor. Kentimizin hak ettiği yere gelmesi için yoğun bir şekilde çalışacağız. AK Parti ve ortağı MHP ne ülkeyi ne de Van'ı yönetebiliyor." Dedi.

GENEL 12.04.2022, 17:51
Başkan Peker: "Memleketimiz için yeni bir süreç başlıyor"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) önceki Van İl Başkanı Semra Odabaşı, parti kararıyla Genel Merkez İnsan Kaynakları ve Parti İçi Eğitim Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmiş, il yönetiminin tamamı da görevden alınmıştı. Parti tarafından boşalan İl Başkanlığı koltuğuna 30 Mart 2022 tarihinde bir önceki yönetimde "Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanlığı" yapan ve aynı zamanda "Yönetim Kurulu Üyesi" olan iş insanı Erdinç Peker getirilmişti. Başkan Peker, 04 Nisan'da ise bir önceki başkan Semra Odabaşı'ndan görevi devralmıştı. 

'Davete çok sayıda vatandaş katıldı'
Başkan Peker, göreve gelir gelmez parti çalışmalarına start verdi. Peker, sosyal medya hesabından "Çay bizden, sohbet sizden" sloganıyla, 09 Nisan 2022 tarihinde, saat 20.00'da Van İl Başkanlığı'nda "Değerli DEVA Gönüllüleri Ramazan Ayı Boyunca Çay Buluşmalarımıza Davetlisiniz" diyerek vatandaşları çay buluşmalarına davet etti. Bu davete bir önceki yönetimde görev alan partililer, üyeler, DEVA gönüllüleri, gazeteciler ve çok sayıda vatandaş icabet etti. 

'Vatandaşlar: Her geçen gün yoksullaşıyoruz'
Davete katılan vatandaşlar yaşanan ekonomik krizin derinleştiğini, her geçen gün yoksullaştıklarını belirterek, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ekonomi politikasıyla ülkenin bu krizden kurtulabileceğini ifade ettiler. Vatandaşlar ayrıca ülkenin artık yönetilemediğini hukuk, adalet gibi kavramların içinin boşaltıldığını ve yapılacak ilk seçimde Cumhur İttifakını iktidardan göndereceklerini vurguladılar.

'Partimizin kapıları, bizlerin ise gönlü herkese, her bir yurttaşımıza açık olacak'
DEVA Partisi Van İl Başkanı Erdinç Peker, davete katılanları dinledikten sonra açıklamalarda bulundu. Başkan Peker, ülkenin ve Van'ın sorunlarına vakıf olduklarını belirterek, "Genel Merkezimizin kararıyla bundan sonra inşallah il başkanlığı görevini yürüteceğiz. Yeni dönemde partimizin ülkede hissedilen, varolan potansiyelini kentimize yansıtacağız.

Bunu yaparken de hep beraber, istişare içinde toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışacağız. Partimizin kapıları, bizlerin ise gönlü herkese, her bir yurttaşımıza açık olacak. Ülkenin içinde bulunduğu durum ortadadır. AK Parti iktidarı ve ortağı MHP ülkenin menfaatini değil, kendi çıkarını düşünüyor. Bugün geldiğimiz noktada kimse bir gün sonrasının ne olacağını bilmiyor.

Ülkede ekonomi anlamında istikrar yok. Hukuk anlamında güvence yok. Bunu hak etmiyoruz. Van'ın sorunlarını da biliyoruz. Ulaşım, stadyum, Van Gölü, sınır ticareti, işsizlik, yoksulluk gibi temel sorunların çözümü için çalışacağız. Memleketimiz için yeni bir süreç başlıyor. Kentimizin hak ettiği yere gelmesi için yoğun bir şekilde çalışacağız. AK Parti ve ortağı MHP ne ülkeyi ne de Van'ı yönetebiliyor." Dedi.

'Her vatandaş kendini özgür hissedecek'
Yeni seçim yasasının DEVA Partisine olan teveccühün önüne geçemeyeceğini ifade eden Başkan Peker, "AK Parti ve MHP yeni seçim yasasını meclisten geçirdi. Bu seçim yasası aslında bu iki partinin içinde düştüğü aciz durumu gösteriyor. Anketlerde, yapılan araştırmalarda gidici olduklarını gördüler. Bunu görünce de tabiri caizse tutuştular.

Yeni çıkardıkları yasa ile hem millet ittifakının hem de DEVA Partisinin gücünü kırmak istiyorlar. Ama bunlar nafile çabalardır. Seçim demek, sandık demek. Sandık ise kendine güven demek. Her şey şeffaf olmalı. Bu tür Ali Cengiz oyunları ile netice alamayacaklar. Biz kendi logomuzla seçime girmek istiyoruz. Tabi buna parti genel merkezimiz karar verecek.

DEVA olarak illaki iktidara geleceğiz. Ve bizim yönetimimizde ekonomi düzelecek. Her vatandaş kendini özgür hissedecek. Gazeteciler, akademisyenler ve tabiki siyasiler fikirlerini hiçbir baskı altında kalmadan, rahatça dile getirebilecek. Kürt sorunu, hukuk, adelet, ekonomi gibi ülkemizin imajını içeride ve dışarıda zedeleyen bütün konuları ve sorunları konuşacak ve çözüm önerilerini hayata geçireceğiz." sözlerini sarf etti.

BAŞKAN PEKER, GAZETECİLERİN SORULARINI CEVAPLADI
'1 yıla kadar 20 bin üye yapma hedefimiz var'
Başkan Peker, açıklamalarının ardından Gazeteci Osman Nuri Yıldız ve Arif Karakaş'ın sorularını cevapladı. Peker, Gazeteci Osman Nuri Yıldız'ın "Yeni dönemde gençlerle ilgili hedefiniz nedir? Kaç üye yapmayı planlıyorsunuz?" sorusuna, "Partimiz zaten gençlerle ve genç yöneticilerle anılan bir siyasi oluşum. Gençlere çok önem veriyoruz. Türkiye'deki değişim-dönüşüm gençlerle olacak. Gençlerle, gençlikle ilgili önemi Genel Başkanımız Ali Babacan her platformda dile getirdi. Bizim Van da ise ilk etapta 5 bin, daha sonra orta vadede 10 bin, takviminde yapılacak ilk seçime kadar ise 20 bin üye yapma hedefimiz var. Tabi bu hedef belki daha az olacak belki de daha çok ama hedefimize ulaşacağımıza inancım tamdır." diye cevapladı. 

'Gönlümüzden geçen kendi logomuzla seçime girmektir'
Başkan Peker, Gazeteci Arif Karakaş'ın "Millet İttifak'ın mecliste bulunan bileşenlerinden CHP ve İyi Parti çatısı altında seçime girme ihtimaliniz var mı?" sorusuna ise "Tabi buna karar verecek olan genel merkezimizdir. Ama gönlümüzden geçen kendi logomuzla seçime girmektir. Bu aslında şu an benim karar vereceğim ya da açıklama yapacağım bir konu değil. Genel Merkezimizin, liderimiz Ali Babacan'ın parti ve ittifak bileşenleriyle görüştükten sonra netleşecek bir konudur. Bizim şu an tek amacımız partimizi olabildiğince kısa sürede iktidara taşımaktır." şeklinde cevap verdi.

'Program hatıra fotoğrafı ile son buldu'
Program daha sonra çay ikramı ve davete katılan vatandaşlarla parti önünde çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Yorumlar (0)
7
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 12 Nisan 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 34 75
2. Bodrumspor 34 67
3. 1461 Trabzon FK 34 67
4. Sivas Belediyespor 34 60
5. Afjet Afyonspor 34 59
6. Silahtaroğlu Vanspor FK 34 59
7. Çorum FK 34 58
8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 33 56
9. Somaspor 33 49
10. İnegölspor 34 49
11. Ankaraspor 34 47
12. Etimesgut Belediyespor 34 41
13. Sarıyer 34 39
14. Serik Belediyespor 34 39
15. Diyarbekirspor 34 38
16. Adıyaman FK 34 35
17. Turgutluspor 34 34
18. Ergene Velimeşespor 34 28
19. Niğde Anadolu FK 34 22
20. Kahramanmaraşspor 34 18
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 30 35
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21