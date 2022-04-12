Başkan Peker: "Memleketimiz için yeni bir süreç başlıyor"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) önceki Van İl Başkanı Semra Odabaşı, parti kararıyla Genel Merkez İnsan Kaynakları ve Parti İçi Eğitim Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmiş, il yönetiminin tamamı da görevden alınmıştı. Parti tarafından boşalan İl Başkanlığı koltuğuna 30 Mart 2022 tarihinde bir önceki yönetimde "Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanlığı" yapan ve aynı zamanda "Yönetim Kurulu Üyesi" olan iş insanı Erdinç Peker getirilmişti. Başkan Peker, 04 Nisan'da ise bir önceki başkan Semra Odabaşı'ndan görevi devralmıştı.

'Davete çok sayıda vatandaş katıldı'

Başkan Peker, göreve gelir gelmez parti çalışmalarına start verdi. Peker, sosyal medya hesabından "Çay bizden, sohbet sizden" sloganıyla, 09 Nisan 2022 tarihinde, saat 20.00'da Van İl Başkanlığı'nda "Değerli DEVA Gönüllüleri Ramazan Ayı Boyunca Çay Buluşmalarımıza Davetlisiniz" diyerek vatandaşları çay buluşmalarına davet etti. Bu davete bir önceki yönetimde görev alan partililer, üyeler, DEVA gönüllüleri, gazeteciler ve çok sayıda vatandaş icabet etti.

'Vatandaşlar: Her geçen gün yoksullaşıyoruz'

Davete katılan vatandaşlar yaşanan ekonomik krizin derinleştiğini, her geçen gün yoksullaştıklarını belirterek, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ekonomi politikasıyla ülkenin bu krizden kurtulabileceğini ifade ettiler. Vatandaşlar ayrıca ülkenin artık yönetilemediğini hukuk, adalet gibi kavramların içinin boşaltıldığını ve yapılacak ilk seçimde Cumhur İttifakını iktidardan göndereceklerini vurguladılar.

'Partimizin kapıları, bizlerin ise gönlü herkese, her bir yurttaşımıza açık olacak'

DEVA Partisi Van İl Başkanı Erdinç Peker, davete katılanları dinledikten sonra açıklamalarda bulundu. Başkan Peker, ülkenin ve Van'ın sorunlarına vakıf olduklarını belirterek, "Genel Merkezimizin kararıyla bundan sonra inşallah il başkanlığı görevini yürüteceğiz. Yeni dönemde partimizin ülkede hissedilen, varolan potansiyelini kentimize yansıtacağız.

Bunu yaparken de hep beraber, istişare içinde toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışacağız. Partimizin kapıları, bizlerin ise gönlü herkese, her bir yurttaşımıza açık olacak. Ülkenin içinde bulunduğu durum ortadadır. AK Parti iktidarı ve ortağı MHP ülkenin menfaatini değil, kendi çıkarını düşünüyor. Bugün geldiğimiz noktada kimse bir gün sonrasının ne olacağını bilmiyor.

Ülkede ekonomi anlamında istikrar yok. Hukuk anlamında güvence yok. Bunu hak etmiyoruz. Van'ın sorunlarını da biliyoruz. Ulaşım, stadyum, Van Gölü, sınır ticareti, işsizlik, yoksulluk gibi temel sorunların çözümü için çalışacağız. Memleketimiz için yeni bir süreç başlıyor. Kentimizin hak ettiği yere gelmesi için yoğun bir şekilde çalışacağız. AK Parti ve ortağı MHP ne ülkeyi ne de Van'ı yönetebiliyor." Dedi.

'Her vatandaş kendini özgür hissedecek'

Yeni seçim yasasının DEVA Partisine olan teveccühün önüne geçemeyeceğini ifade eden Başkan Peker, "AK Parti ve MHP yeni seçim yasasını meclisten geçirdi. Bu seçim yasası aslında bu iki partinin içinde düştüğü aciz durumu gösteriyor. Anketlerde, yapılan araştırmalarda gidici olduklarını gördüler. Bunu görünce de tabiri caizse tutuştular.

Yeni çıkardıkları yasa ile hem millet ittifakının hem de DEVA Partisinin gücünü kırmak istiyorlar. Ama bunlar nafile çabalardır. Seçim demek, sandık demek. Sandık ise kendine güven demek. Her şey şeffaf olmalı. Bu tür Ali Cengiz oyunları ile netice alamayacaklar. Biz kendi logomuzla seçime girmek istiyoruz. Tabi buna parti genel merkezimiz karar verecek.

DEVA olarak illaki iktidara geleceğiz. Ve bizim yönetimimizde ekonomi düzelecek. Her vatandaş kendini özgür hissedecek. Gazeteciler, akademisyenler ve tabiki siyasiler fikirlerini hiçbir baskı altında kalmadan, rahatça dile getirebilecek. Kürt sorunu, hukuk, adelet, ekonomi gibi ülkemizin imajını içeride ve dışarıda zedeleyen bütün konuları ve sorunları konuşacak ve çözüm önerilerini hayata geçireceğiz." sözlerini sarf etti.

BAŞKAN PEKER, GAZETECİLERİN SORULARINI CEVAPLADI

'1 yıla kadar 20 bin üye yapma hedefimiz var'

Başkan Peker, açıklamalarının ardından Gazeteci Osman Nuri Yıldız ve Arif Karakaş'ın sorularını cevapladı. Peker, Gazeteci Osman Nuri Yıldız'ın "Yeni dönemde gençlerle ilgili hedefiniz nedir? Kaç üye yapmayı planlıyorsunuz?" sorusuna, "Partimiz zaten gençlerle ve genç yöneticilerle anılan bir siyasi oluşum. Gençlere çok önem veriyoruz. Türkiye'deki değişim-dönüşüm gençlerle olacak. Gençlerle, gençlikle ilgili önemi Genel Başkanımız Ali Babacan her platformda dile getirdi. Bizim Van da ise ilk etapta 5 bin, daha sonra orta vadede 10 bin, takviminde yapılacak ilk seçime kadar ise 20 bin üye yapma hedefimiz var. Tabi bu hedef belki daha az olacak belki de daha çok ama hedefimize ulaşacağımıza inancım tamdır." diye cevapladı.

'Gönlümüzden geçen kendi logomuzla seçime girmektir'

Başkan Peker, Gazeteci Arif Karakaş'ın "Millet İttifak'ın mecliste bulunan bileşenlerinden CHP ve İyi Parti çatısı altında seçime girme ihtimaliniz var mı?" sorusuna ise "Tabi buna karar verecek olan genel merkezimizdir. Ama gönlümüzden geçen kendi logomuzla seçime girmektir. Bu aslında şu an benim karar vereceğim ya da açıklama yapacağım bir konu değil. Genel Merkezimizin, liderimiz Ali Babacan'ın parti ve ittifak bileşenleriyle görüştükten sonra netleşecek bir konudur. Bizim şu an tek amacımız partimizi olabildiğince kısa sürede iktidara taşımaktır." şeklinde cevap verdi.

'Program hatıra fotoğrafı ile son buldu'

Program daha sonra çay ikramı ve davete katılan vatandaşlarla parti önünde çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.