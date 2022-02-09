Başkan Koç: Elektrik zamları geri alınmalı
Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç, son günlerde yüksek gelen elektrik faturalarına tepki göstererek, zamların geri alınması gerektiğini vurguladı.
Son günlerde özellikle akaryakıta gelen zamlar başta olmak üzere birçok kalemde yaşanan artışların esnafı ciddi anlamda zorladığını belirten Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç, son dönemde kiralardan çok gelen elektrik faturalarının ödenemez hale geldiğini ifade etti. Biriken borçlar nedeniyle yapılandırması bozulan esnafın dayanacak gücünün kalmadığını vurgulayan Başkan Koç, esnafa özel elektrik tarifesi uygulanması gerektiğini söyledi.
"ESNAFA ÖZEL BİR TARİFE UYGULANMALI"
Yüksek gelen elektrik faturalarına tepki gösteren Başkan Koç, "Esnafımız en az 800 kilovatsaat elektrik tüketimi yaptığı için kademeli tarifede kademenin 210 kws'ye çıkartılması maalesef esnafımıza fayda sağlamadı.
Akaryakıta gelen zamlar başta olmak üzere birçok kalemde yaşanan artışlar esnafımızı zaten zorlarken kiradan çok gelen elektrik faturaları ödenemez hale geldi. Biriken borçlar nedeniyle de yapılandırması bozulan esnafımız zor zamanlardan geçiyor.
Bu nedenle elektrikteki zamlar geri alınmalı. Esnafa özel bir tarife uygulanmalı. En azından belli bir süre bu zamların sübvanse edilmesi, gerçekten esnafımızın en büyük beklentisi haline geldi" ifadelerini kullandı.
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