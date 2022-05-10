Başkan Karabıyık: Ekonomik sıkıntılar katlanarak büyüyor

Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdulhekim Karabıyık, sözlerine tüm vatandaşların geçmiş bayramını tebrik etmeyle başladı. Karabıyık, son zamanlarda özellikle yaygın medyada haber bültenlerinde gündemi değiştirmeye dönük haberler olduğunu belirterek, "Fakat ne olursa olsun gündem değişmiyor. Çünkü insanlar ekonomik anlamda büyük sorunlar yaşıyor" ifadelerini kullandı.

"EKONOMİ GÜNDEMDEN DÜŞMEK BİLMİYOR"

Hükümete yakın televizyon kanallarının bile artık ekonomiyi konuşmadan yapamadıkları gerçeğiyle karşı karşıya kaldığını anlatan Başkan Karabıyık, "Bakın artık herkes bu ekonomik sıkıntılarda nasibini alıyor. Mutfakta yemek pişiren kadınlarımızdan, dışarıda evine ekmek götürmeye çalışan vatandaşlarımıza, çiftçilerimizden, üreticilerimize kadar herkes ekonomik bir darboğazda. TÜİK rakamlarına baktığımızda enflasyon yüzde 71 oranında. Ama gerçekte bu daha çoktur.

İnsanlarımız bir yılda zamlanan bazı ürünleri dikkate alıyor. Geçtiğimiz yıl 7 TL olan yakıt, bugün 22 TL olmuş. Geçen yıl 18 litre sıvı yağ 135 TL idi. Bugün 600 tl olmuş. Geçen yıl 50 kilogramlık un 85 TL idi, bugün 400 TL olmuş. Şeker fiyatlarından, enerji fiyatlarına, yumurtadan, süte, ete kadar her şeye fazlasıyla zam geldi. Bu zamların sebebine bakarsak evet dünya çapında bir ekonomik sıkıntı var. Fakat dünyanın hiçbir yerinde enflasyon kısa sürede bu kadar tavan yapmadı" dedi.

"EKONOMİNİN DÜZELMESİ İÇİN BİR UMUT DA YOK"

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin 'sabredin' sözünü hatırlatan Karabıyık, "Bakın bu kadar sıkıntılar sürerken, Maliye Bakanı 'Sabredin' diyor. Diyanet İşleri Başkanı ise 'Şükredin' ifadesini kullanıyor. Bakın çok büyük israflar söz konusu. Bir bakan veya devlet yetkilisi bir yere gittiğinde onlarca araç ve koruma polisi aracı takip ediyor. Tüm bunlar büyük israftır. Saray'ın masrafı ortada. Bakın vatandaşlar artık bir an önce seçim istiyor. Nasıl ki 2002'deki seçimlerde halkımız Ak Parti'yi tek başına iktidara taşıdıysa, bu kez tam tersi olacak. İktidar partisi ilk seçimde kaybedecektir" ifadelerini kullandı.

"İTTİFAK DEĞİL, İŞBİRLİĞİ SÖZ KONUSU"

Altı partinin ittifakı konusunda açıklamalarda bulunan Karabıyık, "Bu altı partinin bir işbirliği söz konusu. Bu altı partinin dört maddede birleştiğini görüyoruz. Birincisi ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirlemek. İkincisi güçlendirilmiş parlamenter sistemi hayata geçirmek. Üçüncüsü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni değiştirmek.

Dördüncüsü ise seçim güvenliğini oluşturmak. Şimdi Ak Parti ve MHP bir seçim yasası çıkardı. Seçim yasası niçin değişti? Sahada kaybedilen bir durumu, masada kazanma taktiği söz konusu. Yirmi yıldır iktidarda olan bir parti seçim yasasını niçin değiştirir? Ortağını baraj altından kurtarmak için. Daha önce hep kıdemli ve deneyimli hâkimler il ve ilçe seçim kurulu başkanlığı yapıyordu.

Bunu değiştirdiler. Artık genç hâkimler il ve ilçe seçim kurulu başkanı olacak. Kendi dönemlerinde mülakatlar yoluyla hakim olanlar bu görevi yapacak. Her partinin kendi logosuyla seçime gireceğini bir kez daha hatırlatalım. Bizler de Gelecek Partisi olarak kendi amblemimizle seçime gireceğiz" diye konuştu.

"VAN'DAKİ EN BÜYÜK SORUN DA YİNE EKONOMİ"

Daha önce Van'a gelen üst düzey isimlere farklı sorunların aktarıldığını, ama artık en önemli sıkıntının ekonomi olduğunu ifade eden Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdulhekim Karabıyık, "Van'da daha önce buraya gelenlere çeşitli sıkıntılar aktarılırdı. Çevre yolu, sahil yolu, göl kirliliği, stadyum, otogar vs. Ama öyle bir noktaya gelindi ki artık en önemli sıkıntı ekonomi olmuş. Vatandaş gerçekten geçinemiyor. İşsizlik almış başını gidiyor. Özellikle eğitimli gençler de sorun yaşıyor. Bu sıkıntılar, önceki sıkıntıları unutturuyor" dedi.

"2016'DAN SONRA, AK PARTİ'DE BÜYÜK BİR DEĞİŞİM OLDU"

2016 yılına kadar Ak Parti'nin ülkede birçok alanda önemli hizmetlere imza attığını, ancak 2016 sonrası değişen kadrolardan dolayı sistemin çöktüğünü anlatan Karabıyık, "Bildiğiniz üzere ben de eskiden Ak Parti kadrolarındaydım. O dönemlerde de parti çalışmalarını anlatıyorduk. 2016 yılına kadar, ulaşımda, sağlıkta, sanayide, eğitimde, tarımda ve birçok alanda büyük gelişmeler yaşandı. Fakat daha sonra a takımı dediğimiz kadrolar Ak Parti'den tasfiye edildi. Hem genelde, hem yerelde yaşandı. Bakın gerçekten Ak Parti'ye bir dava gözüyle bakanlar, menfaatsiz insanlar tasfiye edildi. Az olsun, benim olsun anlayışıyla hareket edildi. Onun için birçok alanda çöküşler başladı" ifadelerini kullandı.

"TEŞKİLATLANMA ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Ülkenin birçok noktasında olduğu gibi, Van ve ilçelerde teşkilatlanma çalışmalarının sürdüğünü anlatan Karabıyık, "Van'da 13 ilçemiz var. 11 ilçede kongreler yapıldı. Sadece Bahçesaray ve Saray ilçemizde atama yapılmadı. Ama iki ilçede de aday adayları müracaatlarımız var. Bu iki ilçenin başkanını da kısa sürede atayacağız. Hiçbir sıkıntımız yok. Seçime hazır bir partiyiz" diyerek sözlerini tamamladı.

bölgegazetesi