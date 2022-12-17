Başkan Kahraman, güven tazeledi

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu mevcut başkanı Ayhan Kahraman, yapılan 5. olağan genel kurulla güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

GENEL 17.12.2022, 14:37
Başkan Kahraman, güven tazeledi

Federasyonun toplantı salonunda yapılan genel kurul toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Divan heyetinin oluşması, gelir-gider raporlarının tanzim edilmesinin ardından yapılan seçimde, tek aday olan Ayhan Kahraman yeniden başkan seçildi. Toplantıda bir konuşma yapan mevcut başkan Ayhan Kahraman, kendisini destekleyen üyelere teşekkür etti.

Başkan Kahraman, “Van ve çevresindeki güvenlik korucuları ve şehit ailelerinin, ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim, yardımlaşma ve dayanışma alanındaki haklarını koruyup kollamak ve genelde ülke menfaatlerini, yerelde bölgede ve ailevi bireysel menfaatlerini, haklarını koruyup kollamak ve yasal yollardan gereken bütün faaliyetleri yapmak amacıyla bu derneği kurduk.

Derneğimiz kurulduğu günden bugüne bu amaç çerçevesinde faaliyette bulunmuştur. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla faaliyette bulunmaya devam edecek ve kuruluş amacında belirtilen hedefleri gerçekleştirmeye çalışacaktır. Bugün burada alacağımız kararlar ve yapacağımız seçimler derneğimize yeni bir heyecan ve soluk olacaktır. Bu vesileyle genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diyorum” dedi.

Olağan genel kurul toplantısına MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, güvenlik korucuları ile gazi ve şehit aileleri yakınları katıldı.

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