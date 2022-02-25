Başkan Işık: Yüksek faturalar esnafımızı mağdur etmiştir

Gerek elektrik gerekse doğalgaz faturalarının işletme kiralarının 3-4 katına çıktığını belirten Van Lokantacılar Fırıncılar Pastacılar Kahvaltıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Sabri Işık, faturaları ödemekte gülcük çeken esnafın artık tabelalarını yakamaz, dolaplarını çalıştıramaz duruma geldiğini söyledi. Devletin zamlarla ilgili bir an önce adım atması gerektiğini belirten Başkan Işık, esnafın bütçesini olumsuz etkileyen bu zamlarla ilgili acil kararlar alınması gerektiğini ifade etti.

Van’daki yetkililerle görüşerek esnafın sorunlarını kendilerine ilettiklerini belirten Işık, “Bildiğiniz gibi 27 Şubat 2022 tarihinde yapılan oda olağan genel kurulumuzda üyelerimizin teveccühüyle göreve geldik. Göreve geldiğimiz dakikadan itibaren üyelerimizle bir bütün olmaya bizlerin rakip değil meslektaş olduğumuzu deklare ettik. Oda yönetimi olarak halkçı çoğulcu, şeffaf, hak ve hakkaniyetli bir yönetim olacağımızı bilmenizi isteriz. STK yönetimi her zaman menfaat odaklı olmamalı biraz da gönüllülük esasına dayanmalıdır. Biz yönetim olarak oda maddi sıkıntılarından dolayı sıfır maaş ve özlük hakkına imza attık.

Valimiz Sayın Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret ederek esnafımızın sıkıntılarını ilettik. İlgilerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz. VASKİ genel müdürü Sayın Ülker Can Kaplan’ı ziyaret ettik. Esnafımızın VASKİ tarafından icra borcuna kolaylık sağlanması konusunda istişarelerde bulunduk. İcra ve borcu olan üyelerimizin odaya gelerek bu konuda yardımcı olabileceğimizi sizlerin vasıtasıyla duyurmak isteriz. VEDAŞ müdürü Sayın İbrahim Halil Ağacanoğlu’nu makamında ziyaret ettik. Gelen yüksek faturaları konuştuk. Üyelerimize yapılacak yüzde 20 yakın indirim sözleşmesini VEDAŞ’a giderek ve VEDAŞ elamanın işletmeye davet ederek bu haktan yararlanabilecekler.

İpekyolu kaymakamı Sayın İhsan Emre Aydın’ı makamında yönetim olarak ziyaret ettik. Esnafımızın sıkıntılarını ilettik. Kültür sokağındaki esnafımızın sıkıntılarıyla yakından ilgilendiği için teşekkür ederiz. Van TSO Başkanı Sayın Necdet Takva’yı makamında ziyaret ettik. Avrupa projesi konusundaki desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Van’da ayrıcalıklı yasalar çıkarılması gerektiğini belirten Işık, “Yaptığımız bu çalışmalar, görüşmeler ve tespitlere ek olarak hükümetten ve ilgili bakanlıklardan depremden bu yana biriken sorunlar da kadim Van'ımıza ayrıcalıklı yasalar bekliyoruz. Pandemi dönemindeki sıkıntıları atlatmaya çalışan esnafımızın bu süreçte artan personel giderleri ve malzemeye gelen zamları karşılayamazken, elektrik faturalarının yüzde 127 artışı, doğalgaz faturalarının 2-3 katına çıkması esnafımızı mağdur etmiştir. Gerek elektrik gerekse doğalgaz faturaları işletme kiralarının 3-4 katına çıkmıştır. 6 bin TL gelen fatura 20 bin-18 bin TL gelen fatura 54 bin TL’ye yükselmiştir. Faturaları ödemekte gülcük çeken esnafımızın artık tabelalarını yakamaz, dolaplarını çalıştıramaz duruma gelmiştir. Bu faturaları ödemek için esnafımız artık kredi çekerek ödüyor.

Gelir az, gider çok, çözüm yok. Anayasanın 173. Maddesine göre devlet, Esnaf ve Sanatkarını koruyup destekleyici tedbirler alır. Devletin zamlarla ilgili bir an önce adım atması gerekmektedir. Esnafın bütçesini olumsuz etkileyen bu zamlarla ilgili acil kararlar alınması gerekmektedir. Esnafımız toplumun can damarıdır, sigortasıdır. Esnaf ve sanatkarsız bir toplum düşünülemez.

Biz esnaflar olarak Anayasanın bizlere tanınmış olduğu haklarımızı talep ediyoruz. Elektrik ve su ticari bir mal değil, kamusal ve toplumsal bir hizmettir. Bu sebeple de yaşam ve tüketici hakkı olarak kamu yararına uygun bir şekilde tüketiciye sunulmalıdır. Elektrik piyasası kanunun 1.Maddesi ile Tüketici Korunması hakkında Kanunun 1. Maddesine göre, Elektriğin tüketicilere ve topluma yeterli, kaliteli, sürekli, çevreye uyumlu bir şekilde ve düşük maliyetle verilmesi gerekmektedir.

Esnaf olarak birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu zaman da bütün esnafların hissedar olacağı kooperatifimizin tüzüğünü bitirdik ve yakın da bütün üyelerimize davetiye göndererek kurma aşamasına geçeceğiz. Bu süreçte bütün üyelerimizin yanımızda olmasını umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bölgegazetesi