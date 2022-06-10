Başkan İlhan: Van’ın sorunları çözüme kavuşturulmalı

Haftalık toplantılarını sürdüren Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, yarın Van'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, kentteki sorunların çözülmesi için yetkililere talimat vermesini istedi.

Van’ın sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında 75. sırada yer aldığı ve her 3 kişiden 1'nin işsiz olduğu bir kent olduğunu belirten Başkan İlhan, “Van aynı zamanda sağlık hizmetleri açısından başka şehirlere muhtaç Doktor ve yardımcı sağlık personeli konusunda eksikliğin fazla olduğu bir kenttir. Van konumu itibariyle en çok uçağa ihtiyaç duyulan fakat bu ihtiyacı yıllardır karşılanmayan bir kenttir.

Van İran'la 300 km’lik sınırına rağmen sınır kenti olmanın avantajlarını değil bilakis sınırın mağduriyetini yaşayan, düzensiz göçmenlerin kaçak girişlerinin pasaportlu girişten çok daha kolay olduğu bir kenttir. Van yapılmayan çevreyolunun mağdurlarının bile olduğu Türkiye'de ki tek kenttir. Van imar problemini yıllardır yaşamakla birlikte, 18. madde uygulamasıyla mağduriyetin en çok yaşandığı kenttir.

Van aynı zamanda 30 binden fazla ailenin su parasını ödeyemediği için ailelerin icralık olduğu bir kenttir. Van BM' ye bağlı Dünya Gıda Programı'nın yayınladığı açlık haritasına göre nüfusunun %17,48'i yaklaşık 222 bin kişinin yetersiz beslendiği bir kenttir. Van gerek hükümet yetkililerince gerekse belediyeleriyle yıllardır hizmet noktasında geri bırakılmış bir kenttir. Van ülkemizin nadide turizm merkezlerinden biri olabilecek Edremit gibi bir beldesinin betonlaşma ve yağmalanma tehdidiyle karşı karşıya kaldığı bir kenttir.

Van turizm, ticaret, tarım ve hayvancılık için Türkiye'de önemli bir merkez olması gerekirken her hizmetten mahrum bırakılmış bir kenttir. Van 7000 yıllık muazzam geçmişe sahip olmasına rağmen geleceğe dair umutları tüketilmiş, hayalleri çalınmış 30 büyükşehir içerisinde her alanda ve her anlamda son sırada olan bir kenttir. Cumartesi günü ilimize gelecek olan Sayın Cumhurbaşkanının görevinin son yılına girdiğimiz şu günlerde giderayak ilimize faydalı bazı hizmetlerin yapılması konusunda gerekli talimatları vermesi en büyük beklentimizdir” dedi.

BAŞKAN İLHAN, ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI ŞU ŞEKİLDE SIRALADI;

1- Kapıköy sınır kapısının 24 saat açık tutularak, ticareti legal olan her malın alınıp satılmasının önünün açılması konusunda

2- Van- Şırnak yolunun ivedilikle tamamlanması hususunda

3- Van Çevreyolunun hiçbir vatandaşın mağdur edilmeden tamamlanması konusunda

4- Dış İşleri Bakanlığının Van 'da yurtiçi temsilciliği ve İran Konsolosluğu açması hususunda

5- Uçak sefer sayılarının arttırılması ve farklı uçuş noktalarının da ilave edilmesi için

6- Doktor ve yardımcı sağlık personeli açığının giderilmesi için

7- Van’da su parası ödemeyecek durumda ki ailelerin borçlarının silinmesi ve belli miktar suyun ücretsiz olarak verilmesi konusunda

8-Türkiye'nin en önemli Turizm merkezlerinden olmaya aday Edremit ilçesinin Betonlaşmasının ve yağmalanmasının önüne geçilmesi için gerekli talimatların verilmesi

9- Eski Van şehrinin yeniden ayağa kaldırılması ve Zeve şehitliğinin bakımsızlıktan kurtarılarak bir an evvel turizm açısından da canlandırılması talimatlarının verilmesi

10-Genç girişimciler için Teknoloji Geliştirme Merkezi TEKMER'in kurulması

11- Halk Bankası ve KGF Bölge Müdürlüklerinin kurulması

12- Stadyum ve otogarın ivedilikle yapılması

13- AKP İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya’nın Van’dan elini çekmesi hususunda gerekli talimatları vermesi Sayın Cumhurbaşkanımızdan en büyük beklentimizdir.

Van Bölge Gazetesi