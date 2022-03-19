Başkan İlhan: Kentin umumi tuvalet sorununu giderin!

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, kültür ve turizm kenti olan Van'ın büyükşehir olmasına rağmen en basit sorunları ve ihtiyaçlarının, liyakatsiz, kenti tanımayan kişilerin yönetimde olması nedeniyle giderilmediğini söyledi.

GENEL 19.03.2022, 13:23
Başkan İlhan: Kentin umumi tuvalet sorununu giderin!

Haftalık olarak kent ve ülke gündemiyle ilgili basın toplantılarını sürdüren Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, bu hafta kent genelindeki umumi tuvalet sorununu gündeme taşıdı.

“ÇARŞIDA ALIŞVERİŞE ÇIKAN KADINLARIN EN BÜYÜK SORUNU TUVALETTİR”

Şehir gerçeğinden kopuk yerel yöneticilerin kentin umumi tuvalet sorununu görmediğini belirten İlhan, “Kültür ve Turizm kenti olan Van'ımızın bir büyükşehir olmasına rağmen en basit sorunları ve ihtiyaçları liyakatsiz, kenti tanımayan kişilerin yönetimde olması nedeniyle giderilemiyor. En basitinden bu sorunlar arasında umumi tuvalet eksikliği hala devam ediyor. Şehir gerçeğinden kopuk yerel yöneticiler bu ihtiyacı görmüyorlar. Hesap vermedikleri için de belediye kaynaklarını adeta har vurup harman savuruyorlar.

Gündüz hareketli nüfusu 500 bine varan merkez ilçemiz İpekyolu'nda özellikle kadınlar, çocuklu kadınlar, turistler, sağlık sorunu olan kadınlar tuvalet sorunu yaşamaktadır. Çarşıda alışverişe çıkan kadınların en büyük sorunu tuvalettir. Ayıptır günahtır. Anlamsız, kentin kültürüne ve ticari hayatına israftan başka hiçbir bir katkısı olmayan, birilerine kazandıran sözde festival ve etkinlik gibi boş işlerin yerine belediyelerin şehrimizin farklı yerlerinde yeraltına umumî tuvaletler yapması çok daha faydalı olacaktır. Kaldırım kenarlarını, orta refüjleri, kavşakları beton yığınına dönüştürmekten başka bir meziyeti olmayan vizyonsuz yerel yönetim anlayışı, parkları saçma sapan çirkin kulübelerle doldurmuştur. Bu kulübelerin derhal kaldırılması gerekiyor. Yapanlar için de belediyeye zarara uğrattıkları için soruşturma açılarak zimmet çıkarılmalıdır” dedi.

“POPÜLİST İŞLERDEN VAZGEÇİN”

Şehrin birçok yerinde zamansız ve yanlış yapılan işlerin heba olduğuna son yıllarda defalarca kez şahit olduklarını belirten İlhan, “Vanlıların görüşü alınmadan yapılan bu işler hiç bir işe yaramamakta, kısa süre içinde işlevini yitirerek dökülmektedir ve topumda tepki görmektedir. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak soruyoruz! Belediyeler Vanlıların görüşünü almaktan niçin korkuyor? Projelerin ortak akıl ile yapılmasından niçin kaçınılıyor? Belediyeler anlamsız organizasyonlardan önce Van halkı ve İranlı turistler için hijyenik, kullanışlı, güvenli Van'ın uygar kimliğine yakışır, estetik ve modern yeraltı tuvaletleri yapmalıdır.

Engelli kullanımına, çocuk emzirme ve temizlik bölümü olan ergonomik yapıya sahip tuvaletler yapılmalıdır. Saadet Partisi Van İl Başkalığı olarak uyarıyoruz! Van'a gerçekten hizmet etmek, İranlı turistlerin daha fazla gelmesini istiyorsanız popülist işlerden vazgeçin. Ne Vanlıların ne de İranlıların ilgisini çekmeyen etkinliklere para saçmayın. Turizm önce güven ve temizlik ister, bu kafayla turizmde de ilerleme olmaz. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak açık ve net ifade etmek istiyoruz ki; Belediyeler olarak kente faydalı hiçbir iş yapmayacağınızın farkındayız, bari giderayak birkaç umumi tuvalet yaparak bir işe yarayın” diye konuştu.

Bölgegazetesi

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