Başkan Ergin, güven tazeledi

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Konferans Salonu'nda yapılan Yeniden Refah Partisi İpekyolu İlçe Başkanlığı'nın 2. Olağan Kongresi'ne yoğun bir katılım oldu. Tek liste halinde gidilen kongrede, ilçe başkanlığına Murat Ergin yeniden seçildi.

Kongreye, Yeniden Refah Partisi Van İl Başkanı Göksal Yarız, Memur-Sen Van Şube Başkanı Mehmet Ali Uca, Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon Başkanı Ayhan Kahraman, Yeniden Refah Partisi İpekyolu Başkanı Murat Ergin, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

Divan Başkanlığı'na Yeniden Refah Partisi Edremit İlçe Başkanı Mehmet Şahin, Divan Başkan Yardımcılığına İl Başkan Yardımcısı İzzet Başkurt, Kâtip Üyeliğe Çaldıran İlçe Başkanı Vahdettin Demir ve İpekyolu İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Aydoğmuş'un seçilmesinin ardından, kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı okunmasıyla devam etti. Slayt sunumunun ardından kürsüye çıkan İpekyolu İlçe Teşkilat Başkanı Nevzat Eryiğit bir konuşma gerçekleştirdi.

"KONGRELER PARTİLERİN BAYRAMIDIR"

Eryiğit'in parti olarak yaptıkları çalışmalar ve İpekyolu ilçesi hakkında bilgi vermesinin ardından bu kez kürsüye Yeniden Refah Partisi İpekyolu Başkanı Murat Ergin, "Milli Görüşün ruhu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'dan günümüze kadar geliyor. Bilindiği gibi kongreler partilerin bayramıdır. Bugün de bizi böyle güzel bir bayramda yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ediyorum. İpekyolu'nda çok ciddi bir teşkilatçılık tecrübemiz var. İpekyolu ilçemiz nüfus ve seçmen itibariyle 37 ilden büyüktür.

İpekyolu'nda yaptığım teşkilatçılık süresince kullandığım bir cümle var. Türkiye için İstanbul ne kadar önemliyse, Van için de İpekyolu o kadar önemlidir. Bu sadece bizim partimiz için değil, ilimizdeki bütün partiler için de bu öneme sahiptir. 340 binin üzerinde nüfusu, 200 binin üzerinde seçmeni ve 580 sandığıyla, 50 mahallesiyle Van'ın en büyük ilçesi ve aynı zamanda en genç nüfusu sahip ilçesidir. O yüzden bizim İpekyolu'nun büyüklüğüne ve bu hassasiyeti hiçbir zaman unutmadan, görevimizi en iyi şekilde yapacağız" dedi.

"BİZİM DAVAMIZIN ASIL HEDEFİ, ADALET DAVASIDIR"

Daha sonra söz alan Yeniden Refah Partisi Van İl Başkanı Göksal Yarız ise, "Murat Ergin kardeşimiz, görevi aldıktan sonra ilçede çok güzel bir teşkilatlanmanın oluşmasına ön ayak olmuştur. Bu güzel kadro ile İpekyolu'nda çok güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Yeniden Refah Partisi olarak bu ülkenin tek umudu olduğumuz bilincini taşıyor ve ona göre çalışmalar yapıyoruz. Yeniden Refah Partimizin tek siyaset değildir. En büyük gayesi, manevi değerleri tekrar hareket geçirmektir. Bizim davamızın asıl hedefi, adalet davasıdır. Yönetimde ve adalette paylaşım olmazsa olmazımızdır. Yaklaşık 10 önce Van İl Başkanı olarak göreve başladım.

Bu süre içerisinde 8 ilçemizde tam kadroyla teşkilatlanmamızı ve 6 ilçemizde ikinci olağan kongrelerimizi yaptık. Temmuz ayının sonunda da il büyük kongremizi yapacağız. Yargıtay verilere göre geçtiğimiz ay en fazla üye yapan parti olduk. Hiçbir şekilde devlet ve hazine yardımı almadan, hiçbir dış güçlerin desteğini almadan, bu dava gönül vermiş, bu davanın her bir neferi olan mücahit kardeşlerimizin maddi ve manevi destekleriyle bu yolda ilerlemiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

Daha sonra yapılan seçimde Murat Ergin başkanlığında asil yönetim kurulunda Mustafa Aydoğmuş, Nevzat Eryiğit, Doğan Güler, Semih Kayman, Mehmet Nuri Toprak, Atilla Işıkçı, Mustafa Öztürkçü, İsmail Tay, Erdal Toruntay, Kenan Tenur, Rıdvan Katar, Davut Demir, Emin Şener, Önder Doğaner, Hıfzullah Akbaş, Mehmet Salih Kolçelik, Murat Yılmaz, Şerif Erbenzer, Erdal Turgut ve İbrahim Eker yer aldı. Yedek yönetim kurulu üyeleri ise, Mehmet Salih Erdede, Şenol İnal, Mehmet Tekin, Emrah Başürün, Emrullah Tarlan, Orhan Özkol, Barış Karakoç, İmdat Çelebi, Ergin Gencer ve Erol Ergin'den oluştu.

Van Bölge Gazetesi